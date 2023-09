Affaire Luis Rubiales : pourquoi est-il si difficile de déloger un président de fédération ?

Dimanche 20 août 2023 à Sydney (Australie), les footballeuses espagnoles viennent d'être sacrées championnes du monde après leur victoire contre l'Angleterre (1-0). Dans l'euphorie de ce sacre historique, le Président de la fédération royale espagnole de football (RFEF) embrasse subitement Jenni Hermoso lors de la remise des médailles. Pourtant l'attaquante a affirmé n'avoir jamais donné son consentement pour ce bisou "Ça ne m'a pas plu, hein !" avait-elle déclaré quelques heures plus tard dans un Live Instagram .

Depuis, le boss du football espagnol hurle à l'injustice et au complot. Ainsi, il a refusé catégoriquement de remettre sa démission lors d'une assemblée générale le vendredi 25 août dernier. Dans la foulée, la FIFA l'a suspendu provisoirement pendant 90 jours. Le président de la RFEF finira par admettre partiellement ses torts dans une vidéo d'excuses : "je me suis sûrement trompé. Sans mauvaise intention, cela s'est passé de manière spontanée."

Des remords bien trop timides dans une affaire qui a largement traversé les frontières de la sphère football. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, exige de la fermeté : "C'est un geste inacceptable. Ces excuses sont insuffisantes, inadéquates. Je pense même qu'elles sont inappropriées et qu'il doit donc aller plus loin."

La ministre de l'Égalité ibérique, Irene Montero, s'est indignée sur X (ex-Twitter) dans un message vu plus de 3 millions de fois "nous ne devrions pas considérer que donner un baiser sans consentement est une chose 'qui arrive'. C'est une forme de violence sexuelle que nous, les femmes, subissons au quotidien et jusqu'à présent invisible, et que nous ne pouvons pas normaliser. (...) Seul un oui est un oui."

Tactique très défensive de Luis Rubiales

En première ligne de sa défense : Ángeles Béjar, sa maman... Aussi étonnant que cela puisse paraître, Luis Rubiales peut compter sur le soutien public et indéfectible de sa mère qui a entamé une grève de la faim pour dénoncer le "harcèlement" subi par son fils selon elle. Au micro de la chaîne de télévision espagnole Telecinco, elle mène son combat quitte à mettre en péril sa propre santé "je serai là aussi longtemps que mon corps tiendra. Je n’arrêterai pas jusqu’à ce que Jenni (Hermoso) dise la vérité. Cela ne me dérange pas de mourir pour la justice." Elle a finalement dû être hospitalisée après 3 jours de grève.

Luis Rubiales tient à mobiliser toutes les ressources à sa disposition pour étoffer sa défense. Ainsi, il aurait envoyé une vidéo en guide de preuve à la FIFA. On y voit Jenni Hermoso et quelques coéquipières dans le bus de la Roja en train plaisanter du baiser intimé par Luis Rubiales.

Les fédérations de football... et de la perversion ?

Luis Rubiales est fort malheureusement loin d'être le premier président de fédération à commettre un grave écart de conduite. Néanmoins, il est encore très difficile de rendre justice car "les fédérations fonctionnent comme des Etats dans l'Etat, avec la toute-puissance accordée par la FIFA et le football en général [...] Ce n'est pas un phénomène espagnol, mais mondial" alerte le journaliste français Romain Molina.

Effectivement, ce n'est pas sans rappeler, les comportements déplacés présumés de Noël Le Graet avec plusieurs employées de la FFF révélées par une enquête de la cellule investigation de Radio France . Plusieurs femmes se plaignaient de messages insistants à caractère sexuel, d'appels répétés tard dans la nuit, d'invitations incessantes à dîner… Des accusations gravissimes qui n'avaient pas conduit à des sanctions concrètes à l'époque. Ce sont finalement des propos irrespectueux tenus à l'égard de la légende française Zinedine Zidane qui ont clôturé précipitamment le mandat du président de 81 ans. Quelques semaines seulement après sa démission le 28 février 2023, l'ex-patron du football français a rapidement retrouvé un poste à la... FIFA. "La FIFA s'auto-régule et se contrôle elle-même, qu'importe les scandales. Rien ne change, c'est même pire."

"Beaucoup de politiciens n'osent s'attaquer aux dérives du foot de peur de perdre une partie de leur électorat" Romain Molina

Les exemples sont légions. Mamoutou Touré, dit « Bavieux », a été réélu cette semaine pour quatre ans à la présidence de la fédération malienne depuis... sa cellule de prison. En poste depuis 2019, il est incarcéré depuis le 9 août pour "atteintes aux biens publics". Une réélection rendue possible puisque "sa fédération s'était débrouillée pour éliminer tous les autres candidats, et la CAF/FIFA sont venus SOUTENIR cela." nous confie Romain Molina.

Autre cas de figure, celui de Pierre Alain Mounguengui, "le président de la fédération gabonaise a été emprisonné six mois pour avoir couvert un réseau pédophile (il est sorti et attend son procès), qui n'a jamais été suspendu même provisoirement par la FIFA." Une impunité totale déplorée par le meilleur spécialiste français sur la question.

En conclusion, les comportements déviants se banalisent et font difficilement l'objet de sanctions adaptées et exemplaires lorsque ceux-ci sont confirmés. Romain Molina reproche la complicité et l'hypocrisie étatique de beaucoup de pays. En outre, il propose de pouvoir avoir "un organe au-dessus des instances sportives mondiales. Beaucoup d'Etats préfèrent ne rien dire de peur d'hypothéquer leurs chances d'accueillir un grand événement foot ou sportif"....