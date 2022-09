Affaire Pogba : BFM TV va trop loin en invitant un marabout en direct

C'est l'affaire de ces derniers jours. Paul Pogba aurait, selon son frère Mathias, été en contact avec un marabout pour jeter des sorts sur Kylian Mbappé. Générant, d'ailleurs, une ribambelle de réactions hilarantes. Suite à ces déclarations, les médias s'affolent en cherchant à tout prix de quoi alimenter leur audience. BFMTV l'a bien compris, et a carrément invité ce jeudi un marabout en direct. L'occasion de se demander si ces médias ne vont pas trop loin dans l'affaire.

Une affaire qui va trop loin

Beaucoup n'en reviennent pas mais c'est bien vrai. Celui que l'on appelle Professeur Lima s'est déplacé pour discuter maraboutage sur le plateau de BFMTV, en rapport avec l'affaire de Paul Pogba. Ce dernier qui a d'ailleurs décidé de ne pas s'exprimer et laisser son avocat défendre sa cause. La chaîne télé décrira l'invité comme un "Grand voyant medium autoproclamé marabout" et les journalistes se permettront quelques blagues, rendant la séquence encore plus malaisante qu'elle ne l'était déjà :

Publicité

"Est-ce que je peux venir vous voir pour jeter un mauvais sort sur Alain Marschall ?"

"Et pour ses cheveux vous pouvez faire quelque chose ?" (en pointant la calvitie naissante de son collègue)

Les réseaux n'en reviennent pas

Evidemment, on ne pouvait pas vous laisser sans partager le meilleur des réactions face à l'incompréhension de ce choix journalistique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise