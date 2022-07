Akamz : le célèbre danseur se fait insulter de "macaque" par une femme dans la rue

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Akamztweenty est un danseur, influenceur très connu des réseaux sociaux. Suivi par 1,6 millions de personnes, il s'est fait connaître pour ses vidéos de danse mais surtout ses vidéos humoristiques où il imite et reproduit des vidéos absurdes de Tik Tok ou Instagram

Encore et toujours du racisme...

Mais hier il a posté une vidéo un peu moins marrante..

Sur la vidéo on le voit filmer une femme en lui demandant "c'est qui le macaque ?" à plusieurs reprises. Elle venait sûrement de l'insulter, et il a voulu la faire répéter son injure raciste. Elle panique, menace d'appeler la police et cherche même refuge (alors que, il faut le dire, l'influenceur n'était pas du tout agressif) chez un couple, mais manque de bol, ce couple comprend très vite qu'elle est juste raciste, et finit par soutenir l'influenceur.

"Mais vous êtes français !"

Voila ce qu'elle dit à ce couple, c'est quand même très très triste et insupportable de voir ce genre de vidéo raciste, où certains manquent clairement d'éducation, cette dame a choqué tout les abonnés de l'influenceur français d'ailleurs qui commentent :

"On laissera plus rien passer"

"Merci au couple, c'est incroyable.. je suis pas choqué c'est ça le plus malheureux"

C'est vrai que c'est le plus malheureux, les vidéos exposant des racistes en plein délit ne s'arrêtent jamais, que ce soit en France ou ailleurs, grâce à nos téléphones ces personnes sont de plus en plus exposées, mais le problème est là.

Force à Akamz et bien sûr on condamne toute forme de racisme.