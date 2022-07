Alerte dinguerie : Tom Hardy sera sur l'album de Zuukou Mayzie

Non ce n’est pas une blague ! Alors que son prochain album Le Film : Le Commencement sortira ce vendredi 22 juillet, Zuukou Mayzie a annoncé la tracklist du projet. Une tracklist plus qu’étonnante au vu des invités.

On pourra retrouver sur le projet des artistes comme Krisy, le Roi Heenok, le YouTubeur Théodort mais aussi (et surtout) la légende Tom Hardy. On était au courant que ce nouvel album avait pour but de rendre un hommage aux films préférés du rappeur du 667, comme en témoigne les titres des morceaux nommés par des noms de films, mais de là à inviter Tom Hardy…

L’acteur sera donc présent sur l’avant-dernier track du projet intitulé Aniki mon frère (part.1) en référence au film réalisé par Takeshi Kitano sorti en 2000.

Tom Hardy, acteur-rappeur

Deux ans après la sortie de Primera Temporada et un an après Segunda Temporada, Zuukou Mayzie a fait le choix plus que logique d’inviter celui qui joue notamment le rôle de Bane dans Batman : The Dark Knight Rises dans ce nouvel projet qui fera grandement plaisir aux cinéphiles. Effectivement l’acteur a eu un passé de rappeur avec notamment un album disponible sur la plateforme Bandcamp et sur YouTube. Si on peut se demander comment la connexion Zuukou Mayzie x Tom Hardy s’est faite, la réponse que nous donne l’auteur du titre Docteur Lulu est plutôt claire :

Le nom de leur collaboration Aniki mon frère (part.1) laisse penser qu’une deuxième partie est à prévoir, hypothèse que le rappeur a validé confirmant que le morceau est en fait une saga et qu’un clip avec l’acteur pourrait voir le jour :

Une collaboration qu'on a bien évidemment très hâte d'écouter ce vendredi !