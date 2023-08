AlertesInfos : revue de presse ou pillage de l'info ?

Derrière le compte AlertesInfos et ses 326K followers, on retrouve Moussa, un jeune homme de 22 ans. Il travaille seul et n'aspire pas du tout à devenir journaliste. Mais il "kiffe ce qu'il fait et se sent utile." Il poste sur son temps libre entre deux séances de sport, quitte à en sacrifier son propre sommeil. "Étant insomniaque, c'est du lever au coucher. Je ne m'arrête jamais, parfois, j'enchaîne 24h de relais". Sa méthodologie est simple : il active les notifications de tous les médias traditionnels pour ne rien manquer. Il utilise également l'outil TweetDeck qui lui permet de pouvoir programmer certaines publications à des heures précises. Un outil très utile "pour les situations de crise (émeutes, manifestations, attentats)" comme nous l'explique Moussa.

Il explique que son compte lui a rapporté 6850 euros grâce à la nouvelle monétisation X lancée par Elon Musk. Une somme qui peut paraître impressionnante aux premiers abords, mais qui reste à nuancer. En effet, cette somme est versée en prenant en compte une rétroactivité. Dans la réalité, elle correspond à un versement sur une période allant de février à juillet 2023. En faisant le calcul, AlertesInfos a donc rapporté 1141.80 euros par mois.

Un message qui n'a pas manqué de susciter les réactions puisqu'à la mi-août, il a été vu près de 20 millions de fois. Toutefois, Moussa ne regrette pas le moins du monde d'avoir publié ses gains grâce à son travail sur AlertesInfos. Une transparence qu'il considère nécessaire pour son audience. Un signe de gratitude même. "C'est grâce à l'engagement sous mes tweets, donc aux personnes qui y réagissent. Je pense qu'être transparent, c'est être proche de son public."

Entre indignation et bienveillance, les journalistes sont divisés

Moussa ne comprend pas les accusations de vol dont il a fait l'objet de la part de nombreux journalistes : "je les cite et j'essaie le plus souvent de mettre les articles en dessous des tweets, mais comme les followers ont les notifs, ils la reçoivent 2 fois et c'est chiant." Bien conscient du problème que cela peut poser à certains journalistes, il envisage de "créer un compte spécialement pour mettre les sources en dessous."

Pourtant, la déferlante a bien eu lieu. Les journalistes se partagent entre deux écoles : ceux qui s'indignent et ceux qui applaudissent. L'ex-journaliste Guillaume Champeau (fondateur de Numerama) a tenu à prendre sa défense dans un long tweet détaillé. Il met notamment en exergue le fait qu'il "n’y a pas de droit d’auteur sur une information brute".

A contrario, de nombreux journalistes ne sont pas montrés aussi conciliants, ni compréhensifs. C'est notamment le cas de Raphael Grably, journaliste chez BFM TV qui fustige "c’est bien payé, le copier/coller." Antoine Castellet, journaliste chez L'Indépendant abonde dans le même sens : "pomper le travail des journalistes pour ensuite gagner 4 à 5 fois plus qu'eux, ça paie de faire du copier-coller en restant chez soi" . On pourrait également citer Mehdi Abirez, journaliste chez Ouest France, alliant amertume et ironie " je crois que je vais reconsidérer toute ma carrière ! Faisons du beau travail pourri puisque les gens aiment ça" . La liste des réactions est loin d'être exhaustive sur X. Les critiques fusent.

Pas choqué par les réactions dubitatives, voire hostiles à son encontre, Moussa essaie de prendre du recul : "il y a un réel tabou avec l'argent en France. Je m'attendais bien évidemment à de telles réactions. Et non, je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais !"

Ce passionné d'actualité envisage de reprendre des études en BTS à la rentrée. En attendant, il souhaite continuer à informer les gens comme il le faisait avant l'apparition de la monétisation. "Les personnes qui ont une critique constructive à m'offrir, je prends. Les jaloux et les haineux ne m'atteignent pas. J'ai choisi de ne plus répondre aux articles à charge contre AlertesInfos" conclut-il. Toujours est-il que certains journalistes continuent de se sentir lésés.