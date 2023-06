Alléluia : Esso Luxueux lance enfin sa carrière solo (et on se régale)

Le premier album solo d'Esso Luxueux ? Une véritable arlésienne du rap français, presque au même titre que la sortie hypothétique d'Ultraviolet d'Ateyaba, l'album commun entre Nekfeu et Alpha Wann, ou encore le premier projet de Suikon Blaz AD.

Celui que l'on entend depuis plus de 10 ans sur les différents projets des membres de l'Entourage a enfin décidé de mettre fin à l'attente et a livré ce vendredi 23 juin son premier LP intitulé Liaisons Dangereuses. Cette sortie discrète et sans promotion majeure vient clore des années de préparation dans l'ombre, aux côtés des membres d'un des collectifs les plus importants du rap français des années 2010.

Une histoire de famille

Avant d'être identifié par le public comme un rappeur peu prolifique mais prometteur, Esso Luxueux s'est fait connaître derrière les platines puisqu'il officiait en tant que DJ sur les dates de son ami d'enfance Eff Gee, mais aussi de Deen Burbigo et Jazzy Bazz.

Avec ce dernier, il formait d'ailleurs le duo Cool Connexion. Ce groupe du début des années 2010, souvent cité et revendiqué par l'auteur de P-Town, n'a en réalité jamais sorti aucun projet, même si l'on peut retrouver sur Internet quelques freestyles éparses dans lesquels il était déjà possible de déceler le style prononcé d'Esso.

En 2016, le rappeur du 20è arrondissement parlait déjà de son ambition de sortir de la musique en solo. Malgré sa double casquette de DJ, Esso Luxueux se définissait avant tout comme un rappeur. Il aura simplement fallu du temps et les encouragements de nombreux MC de sa connaissance pour qu'il s'y penche sérieusement.

Le déclic Private Club

"Il faut mettre en place des stratégies pour faire poser Esso", plaisantait Jazzy Bazz en interview chez Grünt après la sortie de Private Club. Cet album collaboratif, qui réunissait Jazzy Bazz, EDGE et Esso Luxueux sur onze titres, avait nécessité la mise en place de quelques "devoirs de rap" (finir un couplet par ci, rajouter quelques mesures par là) mais s'était construit dans une ambiance détendue et récréative entre les trois artistes.

La sortie de Private Club a probablement joué un rôle déclencheur dans l'écriture du premier album solo d'Esso Luxueux. Elle a mis un réel coup de projecteur sur sa musique et a joué le rôle symbolique de première sortie de disque officielle. Pour autant, écrire un album entier est un exercice qui peut s'avérer plus éreintant que gratter un couplet par morceau.

L'intéressé se confiait d'ailleurs à ce sujet au micro de Jean Morel : "C'est dur de faire un truc au niveau du Private Club parce que, pour moi, tous les sons sont trop chauds ! [...] Quand je vais revenir à mes problématiques solo, ça va être le grand bad..."

Un cap franchi avec succès

Le rappeur parisien a manifestement réussi à passer outre l'absence du collectif et il le prouve avec un premier album intitulé Liaisons Dangereuses, affublé d'une pochette à l'esthétique hésitante entre SAW et Edward aux mains d'argent.

Les auditrices et auditeurs familiers des couplets du MC luxueux ne devraient pas être drastiquement déstabilisés puisqu'on y retrouve dix titres (pour une grosse demi-heure de musique) d'une couleur musicale assez homogène. Ses amis Deen Burbigo et EDGE sont présents en featuring, et l'on retrouve aussi le Belge Isha. Le tout servi avec des flows brumeux et avec une voix grave et enveloppante.

Le Parisien délivre des rimes précises et référencées à propos de ses deux sujets de prédilection : son rapport aux femmes d'âge mûr et son attachement aux différentes variétés de cannabinoïdes.

Il poursuit également le développement d'un egotrip très décontracté et cainri, sans toutefois sombrer dans l'extravagance : "Ouais ouais, quand j'roule un niak's on m'imite / Ils auront jamais mon flow, j'les laisse péta mes gimmicks" ou "Quand tu lis stop, moi je lis let's go / Dans la cabine on flingue comme si y'avait Julie Lescault".

Liaisons Dangereuses donne aussi un aperçu de l'identité du rappeur, très marqué par sa ville et son arrondissement. Esso Luxueux n'est pas un aventurier, mais un rat des villes, comme il le disait d'ailleurs lui-même dans Coupe la Parole sur la Saboteur Mixtape : "J'suis pas un globe-trotter, tous les jours coincés entre le bruit et les fortes odeurs".

Cette entrée dans le grand bain devrait en tout cas ravir les amateurs de la première heure. Elle prouve aussi qu'Esso Luxueux, après avoir longtemps fonctionné en meute, est capable de devenir un loup solitaire défrichant son propre chemin dans l'immense forêt du rap parisien.