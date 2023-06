Alléluia : Tupac a enfin reçu son étoile au "Hollywood Walk of Fame"

Depuis son arrivée fracassante dans le hip-hop au début des années 90, Tupac a influencé des générations entières d'artistes et d'auditeurs. Aujourd'hui, la légende du rap américain a trouvé sa place parmi les quelques 2 700 étoiles disposées sur Hollywood Boulevard.

Une cérémonie tant attendue

Si Tupac a reçu son étoile cette année, c'est à l'occasion des 50 ans du hip hop et pour rendre compte de l'influence qu'il a eu sur ce genre. La soeur de du rappeur Sekyiwa “Set” Shakur était sur place, accompagnée de nombreuses relations de l'artistes tels que Mike Epps, YG, Mopreme Shakur, ou encore Money-B. Matt Fritch, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Hollywood, et Jamal Joseph, écrivain et ancien membre du Black Panther Party, ont été les portes paroles lors de la cérémonie. Pour Jamal Joseph, il était temps que Tupac brille auprès des autres stars : "Lorsque nous parlons de cette influence mondiale, nous pensons à Tupac Amaru Shakur. Et il est vrai que la période pendant laquelle le monde a su qui était Tupac a duré cinq ou six ans. Mais pour tous ceux qui connaissaient Tupac, pour tous ceux qui étaient ici, nous savions qu'il était une star depuis qu'il était un petit garçon. Aujourd'hui, nous n'honorons pas seulement une étoile sur un trottoir, nous honorons l'essence même d'une personne qui a poursuivi sans crainte ses rêves et s'est battue pour qu'ils deviennent réalité".

Il rejoint les douze artistes hip hop déjà présents sur l'avenue : Dj Khaled, Queen Latifah, Diddy, Pharrell Williams, LL Cool J, Pitbull, Ice Cube, Snoop Dogg, Cypress Hill, 50Cent et Missy Elliot.