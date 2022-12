Aloïse Sauvage s'engage contre les violences sexuelles

Hémoglobine de toutes mes copines, Qu'ont pas dit "oui" un jour à un débile, Hémoglobine de toutes mes copines, Pourquoi tu penses qu'on colle des affiches ? C'est par ces mots que commence Crop Top, la troisième chanson de du nouvel album d'Aloïse Sauvage, Sauvage. Invitée sur le plateau de Studio 41, l'artiste, découverte notamment pour son rôle dans le film "120 battements par minute", se confie sur la composition et le message derrière ce single aux paroles dures mais nécessaires. L'artiste explique avoir voulut créer un morceau aux instrumentales entrainantes, au rythme dansant, avec des sous tons inspirés de la musique afro. Et elle justifie ce choix, c'était pour contrebalancer avec le fond de la chanson.

En effet, Crop Top est un morceau à double lecture

Dans un premier temps, on "s'enjaille", on danse, elle dit d'ailleurs qu'a chaque concert, aux premières notes de la chanson, hommes et femmes dansent. Mais en écoutant bien les paroles du morceau, on saisit le thème de la chanson. Comme le dit elle même, Aloïse Sauvage, au micro d'Elena et Ismaël, elle voulait faire passer un message, parler des violences sexuelles et du harcèlement. Elle veut faire changer les mentalités sans pour autant proposer un morceau "chiant".

C'est un pari réussi pour la jeune artiste qui arrive par son morceau, à faire évoluer les mentalités sans être moralisatrice. On lui souhaite des salles complètes tout au long de sa tournée et on espère que son travail fera évoluer les mentalités et peut-être même changer le monde. Pour retrouver l'émission complète, voici le lien.