Alonzo, Naps et Ninho : mode été activé dans le clip "Tout va bien"

Le 20 mai dernier, Alonzo dévoilait son 7ème album intitulé Quartiers nord , fort de 17 morceaux, avec des invités tels que Fayv, Skinny Flex mais aussi Ninho et Naps sur Tout va bien, LE hit de l'album. En effet, depuis la sortie du projet le morceau Tout va bien en collaboration avec Naps et Ninho est sur toutes les lèvres au point où celui-ci est entré, au bout d'une semaine d'exploitation seulement, dans le top mondial Spotify.

Avec ce trio inédit, Alonzo signe son premier single numéro 1 des ventes, plus de vingt ans après ses débuts et un hit de l'été comme on les aime . Pari gagnant pour le Capo.

Publicité

"Tout va bien" pour Alonzo

Capital viral et véritable tube de l'été, le rappeur marseillais a décidé de nous en dévoiler le visuel ce jeudi 29 juin produit et réalisé par Bleunuit. Direction les soirées estivales avec le Capo, N.I et Naps : mer, bateau, boîte de nuit, cocktails, outfits de l'été, le trio nous embarque en vacances et uen chose est sûre c'est que "Tout va bien".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

A peine sorti, le clip réalisé déjà en un jour plus d'1,7 million de vues sur YouTube et trône dans les tendances de la plateforme ! Un succès pour la visuel à la hauteur de la réception du morceau.