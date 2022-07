Alpha Wann obligé d'arrêter son concert à Paris

"C'est pas à Astroworld ici mon gars"

Alpha Wann a fait carton plein ce jeudi 30 juin pour le concert Fnac Live Paris 2022, festival gratuit co-organisé par la Ville de Paris et la Fnac. Malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu pour le Don et ses fans. En effet, le rappeur parisien a été contraint de finir son concert plus tôt que prévu car la sécurité était compromise pour le public tellement il y a avait de monde présent pour le voir performer.

Tellement de monde, que les barrières ont été cassées et que le Don aurait déclaré "Si vous avez mal dites-le, on n'est pas à Astroworld ici" en référence au drame qui est survenu au concert de Travis Scott. A en voir les tweets ci-dessous, le show était incroyable et les fans d'Alpha sont chauds pour le voir sur scène, le comparant à une rockstar ou en disant "qu'on ne le mérite pas".

Un concert qui donne envie de voir l'artiste sur une scène mythique comme un Bercy où sa fanbase sera très certainement au rendez-vous vu ce qu'il a "provoqué" pour son concert Fnac Live Paris 2022.