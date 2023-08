Alter-Egos dans le rap français : un phénomène destiné à s’intensifier ?

Rapper, c’est bien. Mais utiliser d’autres identités pour proposer de nouvelles musiques, c’est parfois mieux. Si Mac Miller a créé de toute pièces le romantique Larry Lovestein ou qu’Eminem endossait au début de sa carrière le rôle du dérangeant Slim Shady, c’est parce que ces alter-ego leur offrait ce que bon nombre d’artistes cherchent en vain : une liberté artistique totale. Explorer d’autres horizons musicaux, aborder des thèmes jusqu’alors inexplorables et tester plusieurs sonorités sans risquer leurs carrières respectives : pour les rappeurs, les avantages des alter-ego sont nombreux. Et les français aussi l’ont compris : de Népal à Orelsan en passant par Femtogo, de nombreux talents du rap francophones s’offrent parfois de nouvelles identités. Focus sur les alter-ego, leurs bienfaits sur les propositions musicales et pourquoi leur utilisation pourrait bien s’intensifier.

Se diviser pour mieux régner

Retour au printemps 2023. Tandis que s’achève dans un bouquet final de scandale la deuxième saison pénible et laborieuse de Nouvelle École, entre accusation de viol du vainqueur et sexisme ambiant décomplexé, un artiste parvient tout de même à tirer profit de cette exposition massive. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que son personnage est atypique : porté par un certain talent d’écriture et d’interprétation, War-End a dévoilé au fil des épisodes de la série son univers basé sur une « schizophrénie artistique », et raconte peu à peu que ses textes font cohabiter deux personnages, War-End, donc, ainsi qu’un certain John. Bon.

Non sans souligner une maladroite ressemblance avec Laylow et son personnage fictif Mr. Anderson ou encore la proximité avec l’alter-ego de Sadek, Johnny, il est clair que la proposition de War-End a, au premiers abords, une approche quelque peu intéressante. S’il est loin de pousser les curseurs de cette dualité, le toulousain se garde le mérite de faire, au coeur d’un énorme télé-crochet ou l’innovation est loin d’être de mise, un léger pas de côté qui lui a permis de se faire remarquer par le public.

Et justement, c’est en ça que réside l’atout principal des alter-ego. Nés dans le but d’élargir une proposition artistique, d’explorer d’autres horizons musicaux ou encore de tester de nouvelles sonorités librement, c’est le chemin que choisissent bon nombre de créateurs et créatrices, et ce, dans de nombreuses formes d’art. Si côté littérature, un certain Boris Vian s’essaye au roman policier dans « J’irai cracher sur vos tombes » sous le nom de Vernon Sullivan, ou que Raymon Queneau écrit sous la plume de Sally Mara, le fait d’emprunter un autre nom pour s’engouffrer dans une autre direction artistique est aussi présente dans le rap, et particulièrement celui des États-Unis.

Chez Daniel Dumile, l’artiste derrière MF Doom, cohabite par exemple Viktor Vaughn, rappeur à l’attrait marqué pour la gente féminine, ou encore King Geedorah, une hydre à trois têtes venue de l’espace pour régner sur la terre. Un joyeux bazar qui permet au rappeur derrière le masque de métal de multiplier ses propositions artistiques à chaque nouvelle identité, et de se réinventer constamment, sans jamais manquer de cohérence grâce à des personnages multiples aux univers bien singuliers.

Chez Madlib aussi, créer de nouveau personnages est synonyme de liberté : lorsqu’il crée après une soirée saupoudrée de substances psychotropes le rappeur Quasimoto, personnage jaune toujours accompagné d’une brique et d’un joint, Madlib se libère. Au travers de ce personnage déjanté, il conte en détail ses aventures nocturnes et ses consommations de drogue, des thèmes qu’il ne voulait pas aborder sous le pseudonyme de Madlib. Mieux, il se détache aussi de sa voix : en posant sur les productions ralenties, puis accélérées, il pitche ses couplets, les rends plus aigues, et en même temps qu’il renforce l’identité singulière de Quasimoto, Madlib se débarrasse de son propre timbre de voix avec lequel il aurait toujours eu beaucoup de mal. Sur un autre registre, le rappeur s’est aussi lancé dans le Jazz sous son vrai nom, Otis Jackson Jr, au sein du groupe Yesterday’s New Quintet… qui n’existe finalement pas : il joue en réalité tous les instruments lui-même sous plusieurs alias. Rien que ça.

Mais les grandes figures de la musique américaine n’y échappent pas non plus : chez Eminem aussi on retrouve l’utilisation d’un alter-ego à travers la figure de Slim Shady, personnage sombre aux paroles aussi crues que morbides, chez Beyoncé à travers le personnage de femme forte et inébranlable Sasha Fierce, mis à l’honneur dans son album de 2008, mais aussi chez Mac Miller, qui à la manière de Madlib ne semble s’être donné à peu près aucune limites. En produisant sous le nom de Larry Fisherman, chantant du jazz dégoulinant de romance sous le nom de Larry Lovestein ou rappant péniblement sa tristesse avec Delusional Thomas, personnage né de ses angoisses et sa consommation de drogues, Mac Miller a usé de ses nombreux alter-egos pour satisfaire sa soif de d’exploration musicale, tout en s’offrant des espaces de libertés aussi rares que singuliers.

Pour les artistes en quête de renouveau, le choix de la création d’un alter-ego semble donc être un chemin hautement bénéfique qui leur permet de créer une nouvelle identité, parfois complètement différente de leur carrière originale, d’explorer de nouvelles sonorités sans risquer une faute de parcours, et surtout, de continuer à explorer sans cesses les frontières de leur imagination. Un habile exercice auquel nos francophones s’essayent aussi, et non sans brio.

La clé de la liberté ?

Avec Grandmaster Splinter, Népal avait, dès le début de sa carrière, fait le choix de la pluralité. Sous cet alter-ego en référence directe au personnage des Tortues Ninja, le rappeur avait l’habitude de poster bon nombre de medleys et freestyles sur Youtube, et comme chez le maître kung-fu du comics auquel il a emprunté le nom, la technique était de mise. Entres rimes aussi complexes que drôles et percutantes, le rappeur de la 75ème Session avait fait de GrandMaster Splinter un personnage décomplexé, rappant par passion et pour la beauté du geste, il y plus de 10 ans déjà.

Dans une autre mesure, Orelsan est lui aussi allé chercher de l’inspiration chez un alter-ego pour son deuxième album, le chant des sirènes. Avec son personnage de super-héros au masque couvrant les yeux seulement, le rappeur a crée un nouveau personnage, sans identité et nom à part entière certes, mais qui lui a permis de lui redonner de l’inspiration alors qu’il était au pied du mur, comme il le disait lui-même dans les colonnes de L’Express, en 2011 : « Pendant huit-dix mois, je n'ai rien écrit, je me suis voilé la face. Mon premier album était tellement personnel que je ne savais pas comment rebondir et parler d'autre chose. Le premier disque, je l'avais écrit en six ans, alors que là deux ans seulement s'étaient écoulés. Et qu'est ce que j'avais vécu à part une tournée, une polémique et avoir baisé trois groupies ? Je caricature, mais il n'y avait pas de quoi raconter une histoire intéressante. J'ai écrit Le chant des sirènes en mélangeant réalité et fiction, un peu pour me débarrasser de tout ça. Au final ça m'a aidé. »

Pour la nouvelle génération de talents aussi, les alter-ego semblent être une solution pour continuer de renforcer leur propre univers tout en développant d’autres identités musicales propres. C’est notamment le cas pour Femtogo, membre éminent du collectif [SPK] aux côtés d’un certain Irko, qui a pour habitude de poser sa lourde voix et ses couplets assaillants sur de lourdes productions pesantes et accidentées. En ayant récemment sorti « Deadly Poison Sting », un nouveau projet de haut vol sous le nom de son alter-ego Baby Hayabusa, l’artiste derrière ces deux profils se permet un coup de maître : celui d’explorer des sonorités bien plus mélodieuses, plus pop et plus apaisées en chantant ses amours passionnels et ses relations tortueuses, sans pour autant toucher à l’identité musicale très encadrée de son autre alter Femtogo.

Dans un registre plus festif, Realo s’est lui aussi récemment permis une petite innovation : celui de dévoiler, sous le nom de Michael Wet, personnage présenté comme un DJ tout droit venu de Budapest, le single de l’été aussi entêtant que dansant : tr1kil. Petite cerise sur le gâteau : le tube est produit par un duo de producteurs, appelés merguezboise. De l’art, avec un grand A.

Alors pour les générations futures du rap français, tout porte à croire que ce phénomène des alter-ego pourrait bien s’intensifier : à l’heure ou les propositions musicales se font de plus en plus travaillées et ou les identités se font de plus en plus marquées pour pouvoir se démarquer, il ne serait pas étonnant de voir bon nombres d’artistes faire de différentes musiques sous des noms d’emprunts, pour pouvoir se renouveler sans pour autant prendre le risque de faire un faut pas dans leur carrière. La clé de la liberté, en somme, pour une génération d’artistes parfois contrainte à verrouiller leur identité musicale pour mieux pouvoir se démarquer.