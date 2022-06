Amine annonce que son live avec Nekfeu et Doum's est annulé et explique pourquoi

C'est un des moments les plus attendus par les fans de Nekfeu et Doum's : Amine a promis un live avec le rappeur sur Twitch. Ce rendez-vous, qui devait avoir lieu dimanche, a été annulé par Doum's, invité également. Amine explique les raisons de cette annulation.

Souvenez-vous : en octobre 2021, lors du Z Event, le streamer et twittos bien connu sur les réseaux, Amine, avait évoqué un live posé avec Nekfeu. Dans la liste de ses donations goals pour le Z Event, il avait promis un live Twitch avec Nekfeu et Doum's si il atteignait les 50 000 euros. Ce palier avait été atteint évidemment, mais depuis, on patiente avant le live, sans avoir de date précise.

Doum's annule en raison de "problèmes personnels"

Avec le retour de Nekfeu au sein du S-Crew, la perspective de ce live semblait se rapprocher sans que l'on reçoive toutefois plus de précisions : la dernière prise de parole de Amine à ce sujet date du 3 avril. Le streamer était resté très évasif, sans annonce de date précise, et avait expliqué que le live devrait se tenir dans moins de deux mois - donc en juin.

Cependant, Amine vient de révéler que le fameux live avec les deux rappeurs n'aurait pas lieu tout de suite. Plus précisément, celui-ci devait être diffusé ce dimanche, et l'annonce du live aurait dû être faite ce week-end, mais l'événement a dû être annulé en raison de "problèmes personnels" que rencontre Doum's. Si Amine n'entre pas dans les détails, il dit toutefois que cela devait être le "live de l'année" et qu'il sera bien sûr reporté.

Bref, encore un peu de patience pour les fans des deux artistes. Et on souhaite à Doum's le meilleur pour confronter ses soucis, quels qu'ils soient.