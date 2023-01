Andrew Tate : affiché par Greta Thunberg, puis arrêté pour trafic d'êtres humains

Une sombre affaire pour Andrew Tate

L'influenceur Andrew Tate, ancien candidat de téléréalité au Royaume-Uni et champion de kickboxing, a été interpellé, jeudi 29 décembre, en Roumanie, pour trafic d'êtres humains. Connu pour ses propos violents et misogynes, l'ancien candidat de l'émission "Big Brother", Andrew Tate avait été exclu du programme à la suite d'une vidéo où on le voyait frapper une femme. Il avait également été banni des réseaux sociaux, dont Twitter, pour avoir estimé que les femmes victimes d'agressions sexuelles portaient une responsabilité dans leur sort.

Andrew, son frère et deux autres personnes ont été arrêtés car soupçonnés d'avoir "créé une bande organisée dans le but de recruter, loger et exploiter des femmes en les forçant à créer des contenus pornographiques pour des sites spécialisés" , a déclaré le parquet à Reuters. Un tribunal roumain aurait ordonné une détention pour 30 jours.

Une sombre affaire détaillée par Laurence et Ngiraan dans Rezo :

Il pensait s'en prendre à Greta Thunberg : elle l'humilie sur Twitter

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, le compte Twitter d'Andrew Tate, qui était banni pour ses propos et vidéos violentes, est de retour. L'influenceur a décidé de s'en prendre à la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg notamment autour du sujet des gaz à effet de serre relâchés par les voitures thermiques qui sont l'une des causes importantes du réchauffement climatique.

Erreur fatale pour Tate puisqu'elle l'a terminée avec un tweet qui a battu des records sur Twitter avec notamment 4 millions de likes et qu'il s'est fait arrêté le jour où il a sorti une vidéo où il la clashait :

Et ironie du sort, Greta a rajouté une couche avec un tweet au lendemain de l'arrestation : "Voilà ce qui arrive quand vous ne recyclez pas vos boîtes à pizza."

Le karma a frappé...