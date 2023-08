Angus Cloud, l'histoire d'un acteur qui crevait l'écran

C'est avec beaucoup de tristesse que les fans de la série ont appris le décès du jeune acteur à seulement 25 ans. Depuis sa première apparition dans Euphoria, il avait marqué les esprits pour son charisme naturel et la manière profondément touchante dont il incarnait son personnage. Un acteur à l'histoire unique, qui avait encore énormément à apporter au cinéma.

Sa jeunesse

Angus Cloud est né à Oakland en Californie le 10 juillet 1998, où il a passé une grande partie de sa vie. D'origine irlandaise, Angus était le plus vieux de sa fratrie. Plus jeune, il passe beaucoup de temps à faire du skate. Il s'inscrit ensuite à l'école des arts d'Oakland où il étudie la production et le design et installe des lumières sur les plateaux de tournages. Il fréquente le même établissement que Zendaya, qui sera plus tard sa partenaire à l'affiche de Euphoria.

Le destin

Après avoir enchaîné plusieurs emplois dans la restauration, c'est en 2018 que la vie d'Angus Cloud va changer. Il se fait repérer à New York, alors qu'il est en route pour le travail, pas l'une des directrices de casting de la série Euphoria commandée par HBO et co-produite par Drake. Elle va lui proposer de passer le casting l'après-midi même, et il pense au début qu'il s'agit forcément d'une arnaque. Il fini par se rendre au casting, et sans jamais avoir joué la comédie de sa vie, parvient à obtenir le rôle de Fezco. La production lui fera passer quelques cours de théâtre au début du tournage, mais son talent naturel épate sur les plateaux.

Fezco, un personnage unique

Pour Euphoria, Angus s'empare du rôle de Fezco, le jeune dealer et ami du personnage principal Rue, interprété par Zendaya. Derrière son style impeccable et ses répliques nonchalantes, on découvre un personnage à l'histoire difficile et à la profondeur qui saute aux yeux. Parmi un casting de personnalités déjà identifiées : Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney ou Alexa Demie, Angus sort du lot, sans jamais avoir été acteur et arrive parfaitement à donner la réplique à Zendaya, habituée du petit écran depuis son enfance. Déjà indispensable dans la saison 1, la série à fait grandir le personnage de Fezco dans la deuxième saison pour lui apporter plus de substance. On en découvre plus sur son passé et sa relation naissante avec Lexi (Maude Apatow) est une des accroches principales de cette deuxième saison.

Une ressemblance avec Mac Miller

Si Angus Cloud a directement touché les fans, c'est également pour sa ressemblance bien souvent mentionnée avec le chanteur Mac Miller. Physiquement et verbalement lors de ses interviews, les fans repèrent toutes les ressemblances avec l'artiste. À travers le personnage de Fezco et les problématiques liées à la drogue, difficile de ne pas penser au rappeur qui faisait face à ces mêmes démons.

Passion pour le rap

En plus de sa carrière d'acteur, il avait également une passion pour le rap. Il réalisait des clips pour ses amis et les partageait sur ses réseaux sociaux. Il est également apparu à plusieurs reprises dans des clips, dont "Cigarettes" de Juice WRLD.

Nouvelle icône de la mode

Déjà dans Euphoria, l'acteur était une véritable icone de mode. Sa panoplie de polos griffés vintage faisait partie entière de ce personnage qui lui collait définitivement à la peau. Chez les créateurs et dans les magazines, il n'a pas fallu longtemps pour qu'Angus laisse également son empreinte. À travers une innocence qui lui était propre, il était maître de son style et foulait avec naïveté les front-rows des plus grands défilés.

Des problèmes de santé mentale

Si la cause du décès n'a pas été officiellement révélée, une source proche de la famille a confié au magazine CNN que l'acteur avait été retrouvé chez lui à son domicile par sa mère. Il y a une semaine, il enterrait son père en Irlande dont il était apparemment très proche, et aurait depuis souffert de pensées suicidaires. L'acteur s'était déjà exprimé à plusieurs reprises sur les problématiques de santé mentale dont il avait pu souffrir.

Le monde se souviendra de l'immense talent d'Angus Cloud et de la très belle empreinte qu'il laisse à ceux qui l'ont connu, que ce soit à travers le rôle de Fezco et par sa personnalité et son énergie bien à lui.