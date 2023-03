Anthony Lastella se paye la tête des youtubeurs "première écoute"

Avec Sincèrement, Hamza a frappé très fort. Une semaine après sa sortie, l'album s'était déjà écoulé à plus de 40 000 exemplaires et les 17 pistes qu'il comporte avaient trouvé leur place dans le Top 50 des plateformes de streaming. Au milieu des critiques dithyrambiques des auditeurs, des articles de presse élogieux et du raz-de-marée de vidéos TikTok, un contenu consacré à l'album a particulièrement retenu notre attention : la vidéo "d'analyse de l'album" du youtubeur et humoriste Anthony Lastella.

Le comédien, que l'on connaît notamment pour ses sketchs et autres imitations survoltées et farfelues, a profité de l'engouement autour de Sincèrement pour parodier les vidéos réaction des youtubeurs première écoute (avec bienveillance bien sûr), et le résultat a franchement de quoi faire sourire :

En un peu moins de sept minutes, Anthony Lastella caricature aussi bien les créateurs de contenus au jugement facile ("Pour l'instant, pour moi, l'introduction c'est un 7/10") que les poncifs de la critique rap à la petite semaine : "C'est un titre un peu plus mélancolique, un peu plus sincère, comme "Sincèrement", le titre de son album".

Le comédien n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai en ce qui concerne les vidéos humoristiques consacrées au rap. En 2018, il cartonnait avec ses "Analyses 2 son" consacrées à Niska, Roméo Elvis ou encore Orelsan. Il s'était aussi illustré avec ses drôles d'imitations de rappeurs français et américains.

En tout cas ici, on a hâte de la prochaine vidéo "Première écoute" d'Anthony Lastella...