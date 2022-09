Apprenons à dire NON aux pogos sur les morceaux qui n'ont rien à voir

Les meilleurs choses ont toujours une fin. Alors, admettons que les pogos initiés sur des sons chill en sont une et arrêtons-les maintenant ! Sans déconner, on a tous déjà vu (ou pire, vécu) un pogo sur un morceau qui est à l'opposé de l'énergie demandée. Et, sans pouvoir y faire quoique ce soit. Alors mettons fin à ces souffrances inutiles pour tous les amoureux de musique et apprenons à dire "No To Pogo."

Des origines à l'opposé du Rap

"Pogo", ce n'est rien d'autre que le nom donné au bâton sauteur inventé par les Allemands Pohlig et Gottschall. Plus tard, dans les concerts punk des années 70, on a commencé à donner ce nom à une danse qui consistait à sauter de haut en bas en restant raide comme un piquet. Logique. Mais comment a-t-on pu passer de ça, à des ronds où tout le monde se rentre dedans sans même faire attention au son qui passe ?

Publicité

Faut pas s'énerver comme ça...

Créer des cercles désorganisés où tout le monde se bouscule sur un morceau mélancolique d'un artiste déjà pas toujours très joyeux... Ça relève du génialissime. Ou du ridicule (selon le point de vue). "Ce soir je suis grave triste, j'vais faire des sales choses" dans Logiciel Triste de Laylow , c'est vrai que ça donne sacrément envie d'envoyer des coups de coude dans le vent...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

On aurait pu croire que cet incident n'est qu'un évènement isolé. Et pourtant... il y a quelques jours lors du Festival Crossover à Nice, Josman a lui aussi pu assister à un joli pogo sur... J'aime bien. Une chanson d'amour, oui oui. Très loin donc d'un banger bien trap bien vénère qui donne envie de sauter dans tous les sens. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'artiste lui-même, qui a gentiment ironisé la situation.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

À consommer avec modération

En vrai, les pogos ça peut quand même être sympa. Par exemple sur scène, Goosebumps de Travis Scott ... sans pogo, c'est pas vraiment Goosebumps. Mais enlevez-vous de la tête l'idée de faire un pogo sur Deux Toiles de Mer de Damso ! À chaque morceau son ambiance. Un public qui reprend en chœur une chanson d'une seule et même voix, ça vaut autant le coup que de se la jouer UFC au milieu d'une fosse de festival, non ?