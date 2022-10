Après Koba LaD prof de physique-chimie, quels rappeurs pour quelles matières ?

C’est l’info la plus insolite de ces dernières semaines, celle qui a fait les gros titres de la plupart des médias rap : Koba LaD devient prof de physique-chimie. Derrière cet effet d’annonce spectaculaire, se cache une initiative réelle de Studytracks , qui, on l’espère, portera ses fruits. Koba ne sera donc pas réellement enseignant en classe de première ou terminale, mais il fait partie des artistes choisis pour transformer des leçons complètes en morceaux de rap, ce qui pourrait aider certains auditeurs à les mémoriser plus facilement.

D’autres rappeurs français ont également été sollicités par Studytracks, mais on peut s’amuser à imaginer de nombreuses autres participations. On a donc composé notre équipe éducative idéale.

Maths : Lacrim

Personne n’a oublié ce spectaculaire “si je te fume ça fait un de moins, pas besoin de mathématiques” sur le titre Liquide en 2015. On pourrait se demander quelle logique nous pousse à choisir un enseignant qui proclame que sa matière n’est pas nécessaire, mais il ne faut pas oublier que c’est un passage obligé pour un prof de maths. N’importe quel matheux s’est en effet retrouvé à répondre, exaspéré “à rien” à un élève qui lui demandait à quoi servait sa matière.

EPS : MC Jean Gab1

Difficile de ne pas être impressionné par l’état de forme affiché par Gab1 à 55 ans : champion de street workout, il a été vu récemment sur la chaine Youtube de GregMMA , démontrant des qualités physiques véritablement spectaculaires. Très pédagogue dans sa façon d’expliquer les différents exercices, il serait le prof de sport parfait pour une classe un peu trop agitée, qui serait littéralement à bout de souffle au bout de deux exercices de ce type .

Français : Mac Kregor

On pourrait citer énormément d’excellentes plumes, mais Mac Kregor est l’un des seuls rappeurs à penser à nos chers écoliers, ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent apprendre le passé simple, et qui considèrent qu’ils n’auront jamais à utiliser ce temps. On peut donc compter sur un mec capable de poser sans sourciller au beau milieu d’un texte “ils omirent d'insinuer que nous contribuâmes à la reconstitution d'un patrimoine détruit dans la rage par leur institution” ou de formuler tranquillement “si seulement nous eûmes des armes quand les colons vinrent en Afrique” pour éduquer tout le monde à l’importance de ce type de conjugaison très peu usitée à l’oral.

Sciences de la Vie et de la Terre : Alkpote

Qui mieux qu’Alkpote pour apprendre la dissection et la reproduction sexuée ? On se rappelle de sa déclaration d’amour à la science en avril 2015 chez SURL : “j’aime étudier le corps humain, voire défier les lois du corps humain”. Certes, il faudrait faire abstraction de la suite de l’interview, sous peine de voir les parents d’élèves prendre d’assaut le rectorat : “il faut pas être sensible, faut aimer le sang, la vue du sang. Avec un oeil extérieur, je me dis que je suis un peu sadique, je prends plaisir à voir des gens mourir.”

Philosophie : Casey

Déjà parce qu’elle a joué le rôle du philosophe Apemantus dans le Timon d’Athènes de Shakespeare mis en scène par Razerka Ben Sadia-Lavant, et ensuite parce qu’une prof de philo qui pose “Foucault est hardcore” en plein cours magistral, ça a de la gueule. Surtout, elle questionne énormément ses auditeurs : l’identité, les hybridités, la normalité, le cynisme, le déterminisme, etc.

Anglais : Kekra

Un mec qui parvient à concilier une maîtrise impeccable de l’anglais avec des intonations du 92 bien prononcées ferait forcément un excellent enseignant. En plus, Kekra est un véritable connaisseur de la culture UK, même si ses connaissances sont plus tournées vers la culture Grime / UK Garage que sur le triptyque Big Ben / Reine Elizabeth / autobus rouges, et qu’il connaît mieux les sombres ruelles londoniennes que les pièces de Buckingham Palace.

Technologie : Laylow

Les plus anciens lecteurs se souviennent peut-être de cours de techo ennuyeux où l’on apprenait à manipuler un fer à souder, ou à plier des morceaux de plastique pour fabriquer des objets dont on cherche encore l’utilité. Aujourd’hui, les collégiens apprennent à coder, programmer des robots, et travaillent sur des intelligences artificielles. Laylow est donc le mieux indiqué pour former nos têtes blondes, crépues ou gominées.