Après la drill et la jersey, bientôt une vague "rage" sur le rap français ?

La drill, l'hyperpop, la jersey... Depuis le début de la décennie 2020, les artistes rap ne cessent de faire éclore ou d'adopter de nouveaux sous-genres. Cette profusion de styles témoigne de la bonne santé d'un mouvement en perpétuelle évolution, même s'il est parfois difficile de s'y retrouver.

Depuis quelques mois, un nouveau style musical débarqué des USA a commencé timidement à trouver sa place dans les sorties rap de la scène émergente : la rage. Ces derniers jours, Zola a enfoncé le clou : "C'est un délire que j'ai envie de pousser", a confié l'intéressé à Narjes Bahhar de Spotify, dans le cadre de la promotion de son nouvel album Diamant du Bled.

La mue des "mumble rappeurs"

Ce style, dont Zola souhaite devenir l'un des précurseurs dans l'hexagone, est né aux USA, au début de la décennie 2020. On l'associe principalement à des artistes tels que Playboi Carti, Trippie Redd ou Lil Uzi Vert. Ces rappeurs, qui se sont fait un nom dans les années 2010, ont d'ailleurs été les figures de proue de ce que l'on a appelé le "mumble rap". Comme si, après avoir "marmonné", ils avaient mué et s'étaient mis à chanter avec plus d'énergie, pleins de... rage.

La plupart des observateurs de la scène rap s'accordent à dire que le nom de ce nouveau sous-genre a probablement été choisi en référence au morceau Miss the Rage de Trippie Redd et Playboi Carti ou aux projets Luv is Rage de Lil Uzi Vert.

Il s'agit encore d'un style jeune mais l'on peut déjà tenter d'en définir ses principales caractéristiques. Ces morceaux se reconnaissent à leurs instrus aux sonorités électroniques et presque baveuses, très inspirées du monde du jeu vidéo. Elles sont construites sur des rythmiques trap, comportent toujours des boucles de synthés cheap et parfois quelques bruitages aléatoires, comme des tintements de cloche ou des explosions. Les voix elles, sont souvent criardes et saturées, enveloppées de généreuses reverbs. En bref : un joyeux bordel, crade et chaotique, qui donne envie de hurler chez soi et donner des coups d'épaule contre les murs qui ne nous ont pourtant rien fait.

Mais la rage n'est pas uniquement musicale : c'est aussi une esthétique empruntée au punk rock. Certains rappeurs vont même jusqu'à s'inspirer des mêmes thématiques dans leurs lyrics ou dans leur apparence vestimentaire (oui oui Lil Uzi Vert, on te voit).

Le regretté XXXTentacion et son compère Ski Mask the Slump God sont parfois décrits comme les premiers artisans de cette nouvelle couleur musicale, avec par exemple des titres comme Take a Step Back. Les ingrédients n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui mais l'énergie était déjà présente. En 2018, Playboi Carti et Pi'erre Bourne, l'un des producteurs les plus identifiés du mouvement rage, posaient les fondations véritables de ce sous-genre naissant, avec le projet Die Lit.

En 2020, Carti sortait Whole Lotta Red, que beaucoup qualifient aujourd'hui de véritable blueprint de la rage. Cet album, loin de faire l'unanimité auprès des fans du rappeur, a toutefois permis à de nombreux auditeurs de comprendre de quoi il s'agissait, et à d'autres artistes de s'inscrire dans le même sillon. Avec son projet Trip at Knight, Trippie Red s'est aussi posé en pilier de ce style tapageur, brut et chaotique.

Parmi les autres rappeurs américains plus ou moins affiliés à la rage, on peut citer SoFaygo, Ken Carson, ou encore Yeat, jeune artiste californien de 23 ans ayant explosé sur TikTok grâce à des morceaux tels que Gët Busy, Turban et Monëy So Big.

Bientôt un raz de marée dans le rap français ?

Le mouvement est en train de gagner en popularité outre-Atlantique et le hit Just Wanna Rock sorti par Lil Uzi Vert cet été l'a encore démontré. Il ne serait donc pas étonnant que nos artistes s'en emparent et tentent de cuisiner la rage à leur sauce.

Pour l'instant, aucune tête d'affiche ne s'y est véritablement frotté à l'exception de Zola, qui a expliqué vouloir développer ce style lors de ses prochaines sorties. Sur son album Diamant du Bled, le morceau FINISH HIM, en featuring avec Ateyaba, en est d'ailleurs directement inspiré .

Les tentatives sont en revanche plus nombreuses sur la scène émergente. On pense notamment à des morceaux comme C ma Shit Pt. 2 de Realo, Link Up de Bu$hi, Guillotine de Serane, ou dans une moindre mesure Music Sounds Better With You de Rouhna.

Aucun artiste n'a pour le moment voulu devenir le porte-étendard du genre, comme a par exemple pu le faire Kerchak avec la jersey drill. Il faut néanmoins dire que ce style peut s'avérer restrictif. La plupart des rappeurs qui y sont sensibles se contentent de parsemer leurs sorties d'un ou deux morceaux de cette couleur, mais aucun n'a pour l'instant franchi le pas d'embrasser pleinement cette esthétique et proposer un projet 100 % rage.

La versatilité et la large palette des artistes de la scène émergente, très peu encline à rentrer dans une case, laisse toutefois penser qu'il y aura bientôt de nouvelles tentatives. Et ce n'est pas de refus.