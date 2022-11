Après La Marseillaise, quelles horribles reprises n’ont pas encore été faites ?

On croyait avoir tout entendu avec les reprises de La tribu de Dana par Kofs, Bella Ciao par Gims, des Démons de Minuit par Jul, ou encore de Barbie Girl par Booba. Ninho et Heuss nous ont prouvé qu’avec un peu de bonne volonté, un soupçon d’opportunisme, et une franche absence de respect pour les auditeurs, il était possible d’aller encore plus loin : malgré un gros matraquage, leur reprise de La Marseillaise n’a pas convaincu grand monde.

On reste cependant persuadé que le pire n’a aucune limite, et que toucher le fond n’a jamais de caractère définitif, puisqu’il est toujours possible de donner quelques coups de pelle supplémentaires. De nombreux grands classiques de la musique n’ont pas encore été sublimés par le rap français, on a donc imaginé à quoi ressembleraient ces reprises.

J-J Lionel - "La danse des canards"

Quelques exemples existent déjà, on se souvient par exemple de Doc Gynéco sur Première Consultation. Il ne s’agissait pas d’une véritable reprise opportuniste et appuyée, mais plutôt d’un moment d’humour bien décomplexé au milieu d’un couplet, pour représenter le détachement du parisien vis-à-vis du monde du rap. Après avoir exploité des titres comme Da Ba Dee ou Nuit de folie, on ne voit pas ce qui empêcherait l’industrie du disque de nous livrer une version rap de La Danse des Canards.

A quoi ça pourrait ressembler : on rêve bien sur d’une version hardcore par Kaaris ou Alkpote, d’autant qu’il y a moyen d’y aller à fond : “j’vais t’enfoncer mon bec de canard”, “je vais tellement te remplir l’estomac que tu vas produire du foie-gras”, etc. On peut aussi imaginer une version street (façon La Danse des leurs-dea ), ou une autre un peu plus ironique, type la Danse des iencli, qui en sortant de mon four, mettent le pif dedans en disant lourd lourd.

Carlos - "Big Bisou"

Quand on parle de musique française légère et populaire, le nom de Carlos est l’un des premiers qui vient en tête. Axée quasiment uniquement sur le divertissement et la fête, son œuvre est parfaitement résumée dans l’un de ses titres-phare : Big Bisou. Composé par Joe Dassin, ce grand classique de la chanson française mériterait une belle mise à jour par un habitué du top Spotify : imaginez un peu la portée d’un Big Bisou par Heuss, Maes ou Ninho.

A quoi ça pourrait ressembler : une prod empruntant autant au zouk qu’au reggaeton, deux trois punchlines type “j’connais Carlos Lehder, pas Carlos le chanteur, une sortie fin juin, et c’est parti pour 8 semaines de tube de l’été. Ou alors on repart sur une version hardcore, avec un artiste assez subtil pour nous pondre un texte à double-sens bien marrant.

Fatabl Bazooka - "Fous ta cagoule"

C’est terrible à dire, mais Michaël Youn est l’auteur de certains de plus gros tubes rap des années 2000. Fous ta cagoule, Confessions Nocturnes, J’aime trop ton boul, tous ces titres ont été des cartons, et il serait étonnant que personne ne tente de relancer la machine avec une version modernisée et peut-être moins parodique. Après tout, à partir du moment où on ose rejouer La tribu de Dana, il n’y a plus aucune limite.

A quoi ça pourrait ressembler : Si Michaël Youn a autant cartonné en tant que rappeur, c’est que derrière le sketch grandeur nature, il était particulièrement bien entouré, avec entre autres la présence de Tefa derrière les machines. On prie pour ne pas avoir à ré-entendre du rap parodique, mais il pourrait y avoir du bon à récupérer dans ce foutoir : les prods, la structure de certains titres, etc.

"Crazy Frog" - Axel F

Après Da Ba Dee ou Freed from Desire, le répertoire exploitable de l’eurodance est encore énorme. Si le titre Axel F est lui-même déjà une reprise, on imagine parfaitement une nouvelle version aux accents rap.

A quoi ça pourrait ressembler : Le concept de base est complètement con, avec une grenouille en images de synthèse qui imite le bruit d’une mobylette pendant 3 minutes. Aucun problème pour nos rappeurs français, qui nous ont déjà prouvé à de nombreuses reprises qu’ils étaient super forts en bruitages : Jul et les moteurs, Kalash Criminel et les armes à feu, Kaaris et les pets de fouf, etc.

René la taupe - "Mignon Mignon"

On fait difficilement tube plus honteux que Mignon Mignon et son horrible refrain qui accroche au cerveau comme un glioblastome. On est presque étonné que personne n’ait tenté de réutiliser son rythme diabolique, reste à savoir si les droits sont récupérables d’une manière ou d’une autre, René la Taupe étant une création de Fox Mobile, une entreprise allemande qui opère dans le secteur de la téléphonie mobile et qui a certainement bien verrouillé sa marmotte aux oeufs d’or.

A quoi ça pourrait ressembler : L’intérêt de Mignon Mignon est qu’il est facile à détourner, on peut donc envisager une version réussie si elle parvient à être drôle et décomplexée sans pour autant être caricaturale, à l’image du Bon Pilon de C.O.R , qui reprend Pump it up. On imagine donc le même type de reprise pour Mignon Mignon, avec un refrain “duuu boooon pilon pilon pilon pilon-lon-lon”.

Las Ketchup - "The Ketchup Song"

On parle d’un tube planétaire dont le refrain est un pur yaourt, une reprise phonétique du refrain du grand classique de Sugarhill Gang, Rapper’s Delight, entrecoupé de couplets sous forme de storytelling contant les aventures en boite de nuit d’un afro-gipsy-rasta nommé Diego. Tout cela n’a absolument aucun sens, ça ferait donc un excellent top 1 Itunes/Spotify/Tiktok en 2022.

A quoi ça pourrait ressembler : Si on arrive à caler Heuss et Stavo là-dessus, ça pourrait être réellement spectaculaire, avec des couplets complètement lunaires qui demanderont des années de travail de déchiffrage aux chercheurs en linguistique.