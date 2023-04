Après le boom-bap, quelle tendance peut faire son retour ?

Comme beaucoup de genres musicaux, le rap obéit à des dynamiques cycliques. Ces dix dernières années, de nombreuses tendances ont ainsi dominé à tour de rôle : les artistes se sont engouffrés dans la trap, puis se sont essayés aux ambiances cloud, avant de se laisser tenter par les sonorités afro ou caribéennes, de tomber dans la UK drill, et de voir débarquer la plug. En évoluant continuellement, la scène rap a pu renouveler régulièrement son répertoire et ses codes, et ainsi toucher chaque nouvelle génération d’auditeurs.

Ces dernières années, la tendance est à un gros retour en force du boom-bap, ce qui a permis de réconcilier les plus anciens auditeurs avec le rap actuel, et de plonger les plus jeunes dans l’état d’esprit des premières années du hip-hop français. Ce revival s’inscrit dans la continuité de la flamme nostalgique qui touche la majorités des industries artistiques, avec un retour aux esthétiques des années 80-90-2000 et des reboots/ suites / legacyquels de vieilles sagas au cinéma (Scream, Matrix, Top Gun), à la télévision (Stranger Things) ou en jeux vidéo (Harry Potter), le rap revient lui aussi à ses premières amours.

Le rap a déjà démontré qu’il était capable de puiser dans les références du passé pour se réinventer. Après le boom-bap, d’autres sonorités pourraient donc revenir au goût du jour et se moderniser.

La G-Funk

Diddi Trix a tenté le coup en 2019, et c’était franchement réussi. En misant sur des sonorités west-coast remises au goût du jour, le rappeur de Bondy avait convaincu avec le projet Trix City, et les singles Bizz ou Chien de la Casse. Surtout, il était parvenu à se démarquer au milieu du flot ininterrompu de sorties, en s’aventurant sur un terrain trop longtemps délaissé par les rappeurs français. Bien sûr, les "westeux" ont toujours existé chez nous (Aelpeacha, Southcide 13, Carson, etc), mais du côté des têtes d’affiche, les sonorités californiennes ont perdu de leur influence depuis trop longtemps.

Malheureusement, l’initiative de Diddi Trix n’a pas initié une dynamique de masse, et sa tentative est restée assez isolée. Quatre ans plus tard, c’est peut-être le bon moment pour revenir aux grosses sirènes et aux ambiances funky. On peut même envisager une évolution de cette esthétique si caractéristique, avec des lowriders électriques produits par Tesla, et des bandanas avec airpods intégrés.

Le Crunk

Ce sous-genre très sudiste (Memphis, Atlanta) popularisé par la Three Six Mafia puis Lil Jon a eu sa petite heure de gloire dans les années 2000. Répétitions volontaires, adlibs, voix synthétiques, ambiance très décomplexée : on peut y entendre les prémices de ce que seront les genres dominants du rap quelques années plus tard. Chez nous, ces sonorités ont inspiré certains titres de Salif, Booba, Ghetto Fabulous Gang ou même Sefyu, mais le public français n’était peut-être pas encore prêt, alors que le discours général était encore au “le rap doit être conscient et porter un message”.

A l’époque, Lil Jon a prouvé qu’on pouvait mélanger le Crunk à d’autres genres musicaux, en popularisant le Crunk’n’b. Le rap français pourrait donc piocher certains éléments dans le Crunk d’il y a 20 ans, en les incorporant à des sous-genres plus actuels : la trap telle qu’on la connaît en France serait le candidat idéal, mais la drill a aussi démontré qu’elle pouvait parfaitement s’hybrider avec tous types de courants musicaux. Quel beatmaker aventureux tentera de mettre au point une prod crunk’n’drill ?

Le rap/rock

Rap et rock ont connu une longue histoire d’amour et de haine. Au début de l’aventure du hip-hop en France, le rock est vu comme l’un des ennemis des rappeurs : on se souvient du Suprême NTM, “issu d’un peuple qui a beaucoup souffert du rock, de la misère du top 50 de l’époque” (même si le duo Kool Shen - Joeystarr est aujourd’hui considéré comme “le groupe de rap le plus rock”, mais c’est une autre histoire).

Un peu plus tard, de nombreuses tentatives d’hybridation entre les deux genres vont naître : la collab Johnny Hallyday - Ministère Amer, la fin de carrière de Salif, les expériences de Disiz, ou encore le travail de fond de Casey (peut-être le mariage le plus abouti). Du côté du public, ces essais n’ont pas toujours été bien compris ou bien suivis : les auditeurs de rap ne sont globalement pas très sensibles aux sonorités rock, et inversement. Le rap étant extrêmement démocratisé aujourd’hui, le moment est peut-être venu de retenter le coup.

Le jazzrap

Un sous-genre à l’esthétique presque vintage, qu’on peut rapprocher du boom-bap, et qui se trouve donc dans le bon contexte pour refaire surface. L’art du sampling s’est perdu avec l’émergence des sonorités plus électroniques, il faudrait donc peut-être compter sur des beatmakers avec de la bouteille, ou alors se lancer dans des initiatives ambitieuses en travaillant directement avec des musiciens, à l’image des collaborations entre Oxmo Puccino et les Jazzbastards.

Là encore, on peut imaginer de nombreuses hybridations avec les sonorités dominantes, pour renouveler le genre tout en misant sur la fibre nostalgique des plus anciens auditeurs. Les rappeurs capables de porter la tendance vers les sommets sont nombreux : Prince Waly, Benjamin Epps ou Tedax Max seraient les bons candidats.