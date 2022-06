Après Soso Maness aux municipales, quels rappeurs en politique ?

En promo chez Purebreak , Soso Maness s’est exprimé sur de nombreux sujets plus ou moins intéressants. C’est le jeu de la promo, une question “tu binges Casa de Papel ou Squid Game ?” rapportant potentiellement plus d’auditeurs qu’un long témoignage introspectif ou qu’une analyse détaillée du processus créatif ayant aboutit à tel album ou tel morceau. Un passage a cependant retenu notre attention. A la question “vrai ou faux : tu vas te présenter à la mairie de Marseille”, l’auteur de Minuit c’est loin a répondu très sincèrement “vrai, la mairie du 13, 14ème (arrondissement) en 2026”. Développant sérieusement son propos, il a ensuite affirmé s’être “toujours intéressé aux problèmes dans les quartiers”, estimant pouvoir apporter des solutions grâce au fait d’y avoir vécu, avant de terminer plus légèrement en promettant de choisir Sch comme adjoint.

Qu’il s’agisse d’une simple boutade ou d’une ambition plus concrète, Soso a raison sur un point : il aurait certainement beaucoup à apporter à la vie politique de sa ville grâce son expérience de vie dans les quartiers défavorisés, sa vision du système judiciaire et carcéral, ou encore l’échec des programmes de réinsertion. Pas certain que sa bonne volonté suffise à transformer en profondeur tout un système, mais un profil comme le sien serait tout de même plus pertinent que celui d’un politicien classique pour répondre à l’urgence dans les quartiers abandonnés de la République.

Soso Maness ne serait cependant pas le seul à pouvoir jouer un rôle aux plus hauts sommets du pouvoir. Maires, ministres, présidents : voici comment le rap français pourrait s’infiltrer en politique.

Médine, maire du Havre

Toujours très engagé dans sa musique depuis ses premiers textes, Médine a également fait valoir sa parole en dehors des studios, par le biais d’actions humanitaires ou de soutiens associatifs. Déplacer son champ d’action de l’artistique vers le politique ne présenterait donc pas de difficulté particulière pour lui, d’autant qu’il a déjà évoqué ses ambitions avec légèreté : “quand on parle du Havre, c'est mon blaze en premier qu'est cité / Elle va voir tout flou la vieille en 2026 / Quand j'vais devenir le maire d'la municipalité”. La bataille électorale avec Eduardo Philippe s’annonce musclée, d’autant que Médine compte défendre férocement son territoire : “il peut n'y avoir qu'une seule beu-bar, dans la city d'Edouard Philippe”. Avec Médine, la mise en place du projet politique du Grand Paris pourrait enfin s'accélérer, en revanche il faudrait accepter de se taper des mois de polémique sur tous les médias du monde pendant sa campagne électorale.

Jul, Ministre de l’économie, des finances, et de tout ce qui a un rapport avec l’oseille

On parle d’un mec qui a généré des millions d’euros tout seul avec pc portable et une carte-son, dans une cabane isolée au fond de son jardin. Imaginez ce qu’il pourrait faire avec les moyens d’un pays entier à sa disposition : croissance en hausse, fin de l’inflation, hausse des salaires et du pouvoir d’achat, baisse du prix de l’essence et des impôts … impossible n’est pas marseillais.

Freeze Corleone, président du comité de direction du groupe Bilderberg

C’est bien connu : le meilleur moyen de cacher un complot est de l’exposer aux yeux de tous. Freeze Corleone passe son temps à nous présenter ses liens avec le groupe de Bilderberg (“on se réunit en secret comme les Bilderberg”, “dans l'ombre on complote comme les Bilderberg”, etc), probablement une manière de dissimuler son rôle au sein de cette organisation obscure. Beaucoup d’informations officielles sont en effet disponibles au grand jour au sujet du groupe de Bilderberg, un club élitiste bien réel, dont le rôle précis est en revanche au cœur de sortes de théories. On imagine donc qu’une bonne partie de ce qu’est réellement cette structure reste de l’ordre du secret, et que son président actuel, Henri de Castries, n’est qu’un homme de paille dissimulant la présence de celui qui tire réellement les ficelles du Nouvel Ordre Mondial : Freeze Corleone.

Keny Arkana, présidente de l’association Les Victoires de la Musique

Elle a toujours refusé la surmédiatisation, a maintenu depuis 20 ans un discours engagé, et a poliment décliné l’invitation aux Victoires de la Musique en 2007, quand son album Entre ciment et belle étoile était nominé au titre d’album de musiques urbaines de l’année. Elle a choisi de quitter la France pour l’Amérique du Sud, et sa carrière est peut-être arrivée au bout (elle a déclaré à propos de son dernier album , L’Exode : “cet album-là, je l’ai longtemps travaillé en me disant qu’après, je passerai à autre chose. Est-ce que j’y arriverai ? Je ne sais pas”). Pour la déconne, elle pourrait aussi choisir de rentrer les deux pieds dans ce système qu’elle a longtemps rejeté, en prenant la présidence de l’association des Victoires de la Musique. Après une première année dans le rang à valider la nomination d’artistes consensuels pour ne pas éveiller les soupçons, elle pourrait enfin dynamiter le système de l’intérieur en organisant une cérémonie dont le but serait de mettre un peu le feu à la variété française.

Fianso à l’Elysée

En fait, si les règles étaient différentes aux Etats-Unis, on aurait carrément vu Fianso à la Maison Blanche. Malheureusement, il faut être né citoyen américain, et avoir vécu au moins 14 ans sur le territoire US pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles au pays de l’Oncle Sam. Fianso devra donc se contenter de succéder à Emmanuel Macron, une tâche pas si impensable pour un mec qui joue Gatsby le Magnifique au théâtre, prononce des discours aux Césars, brunch au dernier étage de la Sacem, s’infiltre chez Lagardère, fabrique littéralement les certifications, et a “plus de réseau qu’une loge de franc-maçon”. Aller briguer un mandat présidentiel ne devrait donc pas poser trop de problèmes pour Sofiane Zermani. Point positif : contrairement au gouvernement actuel, il devrait être capable de gérer correctement l’extrême droite, puisqu’on parle quand même d’un mec qui rêvait d’emmener Marion Maréchal visiter Bondy.