Ariana Grande : pourquoi il faut stopper le bodyshaming

Après avoir reçu de nombreux messages critiquant son apparence, Ariana Grande a décidé qu'il était temps de réagir. La chanteuse, qui a traversé de nombreux évènements tragiques (mort de Mac Miller, attentats de Manchester...) ces dernières années, ne souhaitait pas répondre à ces attaques, mais l'acharnement qu'elle subit sur internet commençait à devenir insupportable. Sur TikTok, elle s'est adressée directement à ses fans, mais aussi et surtout à ceux qui se permettent d'émettre des avis sur son apparence :

"Soyez plus gentils les uns avec les autres"

Depuis ses débuts sur Nickleodeon il y a treize ans, Ariana Grande possède une grande influence sur sa communauté de fans, dont certain sont très jeunes. En prenant la parole sur les réseaux sociaux, elle choisit de pouvoir impacter positivement les personnes qui la regarde et aussi faire taire les rumeurs concernant le fait qu'elle ne soit pas "en bonne santé". Dans sa vidéo, elle n'hésite pas à s'adresser directement aux utilisateurs des réseaux sociaux, en les invitant à être "plus gentils les uns avec les autres", et de faire attention "aux différentes manières qui existent pour complimenter ( ou ne pas complimenter ) quelqu'un".

«Le corps auquel vous avez comparé mon corps actuel était la version la moins saine de celui-ci. Je prenais beaucoup d'antidépresseurs, je buvais et je mangeais mal. J'étais au point le plus bas de ma vie, quand j'avais le corps que vous considérez être en bonne santé, alors que je ne l’étais pas.»

Le message qu'elle cherche à faire passer, c'est que "l'on ne peut jamais savoir ce qu'une personne traverse". Alors que sur les réseaux sociaux, on cherche à faire passer des messages de plus en plus "body positive", elle n'est pas la seule célébrité à être en proie à de tels commentaires. Derrière ce harcèlement sur internet, il est difficile d'imaginer l'impact que celui-ci peut avoir sur la santé mentale des artistes et des personnes en général.

Jusqu'où est-ce que ça ira ?

Le cas d'Ariana Grande n'est pas sans rappeler l'une des célébrités les plus suivies au monde sur les réseaux sociaux : Selena Gomez. Après la sortie de son documentaire "My Mind & Me" en fin d'année sur Apple Tv, elle avait également reçu une horde de commentaires haineux concernant son physique, critiquant sa supposée "prise de poids". Ces commentaires faisaient suite à son retour sur les réseaux sociaux, qu'elle a eu particulièrement du mal à digéré. Elle n'en est pas à son premier message de prévention sur ces mêmes réseaux pour permettre à internet de comprendre l'impacts de leurs mots sur les vies de ces personnes.

En plus de Selena Gomez, de nombreuses célébrités n'ont pas hésité à apporter leur soutien à Ariana Grande sur les réseaux sociaux.

Bella Hadid au soutien

Pour Bella Hadid, le message était si important qu'elle a décidé de le poster sur son compte Instagram en y ajoutant quelques mots : "On ne sait jamais à quoi quelqu'un est confronté mentalement ou physiquement. (...) Il y a toujours une raison pour expliquer ce à quoi les gens ressemblent ou se sentent, alors essayez d'être doux, surtout lorsque vous ne connaissez pas quelqu'un ou ce qu'il a traversé. Instagram n'est pas la réalité et nous devons regarder plus profondément et nous rappeler consciemment que chacun d'entre nous n'est qu'un être humain qui fait de son mieux. (...)"

Elle aussi a souvent été très critiquée sur les réseaux sociaux à travers son métier de mannequin, sachant que de plus en plus de femmes sont en proie à des commentaires négatifs lorsqu'elles décident d'avoir recours à de la chirurgie esthétique ou à des modifications corporelles. Ce qui est intolérable, sur les réseaux sociaux comme dans la vraie vie.

Comme Ariana Grande le dit si bien, il s'agit d'apprendre à discerner les différentes façons de complimenter quelqu'un, mais également de savoir ignorer lorsque l'apparence de quelqu'un ne nous plaît pas. Si les célébrités peuvent partager leurs points de vues à des millions de personnes, il y a également beaucoup d'autres personnes qui reçoivent des commentaires du genre et qui n'ont pas le même impact pour partager leurs expériences.

C'est aux utilisateurs d'internet d'apprendre à se respecter les uns les autres et à être moins critiques.