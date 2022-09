Arkunir nous raconte l'histoire folle du burger à son nom, en rupture de stock chez Burger King

Après avoir fait un tour du monde sur Google Maps (félicité par Macron), envoyé des tweets dans l'espace et fait un featuring avec TK13, Arkunir a coché une nouvelle case à sa liste. Le jeune Twittos a créé une propre recette de burger à son nom, chez Burger King. Et ce n'est pas passé inaperçu chez sa communauté : "Un manager m'a dit qu'il en avait vendu plus de 300 en une journée et avait même reçu des appels pour savoir s'il était toujours en stock", nous explique-t-il.

"Ce n'était pas du tout prévu"

Au départ, aucune volonté de sa part de créer un sandwich. L'idée lui est venue lorsque le compte de McDonald's s'est abonné sur Twitter. "J'ai lancé l'idée au hasard d'un burger à mon nom." Burger King a alors saisi l'occasion et a lancé le défi d'atteindre 100 000 RT pour créer un Arkunir Burger, "alors qu'ils me laissaient en vu en dm" s'amuse-t-il.

Objectif atteint en quelques heures seulement. "Mais c'était un quiproquo. En fait, l'idée est venue du CM lui-même qui pensait simplement à changer le nom d'une recette déjà existante". À ce moment, aucune possibilité de créer la sienne. "Mais en forçant un peu sur Twitter, c'est passé*.**"*

Une liberté quasi-totale dans la création

Le parcours du Twittos ne s'est pas arrêté ici pour autant. Il a ensuite fallu créer le burger, pour lequel il avait presque carte blanche : "Il fallait juste que je fasse une recette avec tous les ingrédients disponibles chez BK." Et ce n'est pas une version mais bien deux qui ont vu le jour, avec une recette bœuf et une alternative veggie. "J'avais commencé par proposer un vote à ma communauté pour qu'on crée le burger ensemble, mais le résultat était vraiment pas fou. Alors j'ai fait ma propre recette et demandé à mes abonnés de choisir entre les deux projets." C'est finalement sa propre recette qui a été retenue. L’authentique Arkunir Burger était né.

"Je suis super content de la première journée. Je savais que les gens allaient être curieux mais vraiment pas à ce point." C'est vrai que les tweets ont été très nombreux lors de la release du burger qui a l'air de plaire. "Perso, je le trouve vraiment bon, genre un solide 8/10". Lorsqu'on lui demande s'il compte retenter l'expérience plus tard, Arkunir nous répond : "Pas vraiment, c'était cool de le faire, mais je pense qu'il ne faut pas forcer. Maintenant j'ai plein d'autres projets en tête."