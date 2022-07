Arrêtez de maltraiter vos artistes sur scène !

Ce week-end avait lieu Rolling Loud 2022, à Miami, un des festivals les plus attendus au vu du line up qui était plutôt incroyable : Future, Lil Durk, Kendrick Lamar, Playboi Carti, Gucci Mane, et plein d'autres. Mais malheureusement, ce festival a fait beaucoup de bruit récemment car le rappeur Kid Cudi a quitté sa scène brusquement après avoir reçu des projectiles sur scène.

Un moment plutôt triste à vrai dire, surtout en sachant que Kid Cudi a souffert tout au long de sa carrière de nombreux problèmes mentaux, d'anxiété et de dépression, et bien qu'il ait guéri récemment, il est inutile d'être médecin pour savoir que ce genre de moment n'améliore en rien l'état mental du Man on The Moon.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Dans cette vidéo, on l'entend prévenir son public "Si vous me lancez encore un seul truc sur scène, je finis le show" et évidemment, un fan lance un énième projectile, et Kid Cudi quitte la scène.

On a même retrouvé la vidéo du lanceur responsable de la fin du show

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un fléau qui date

En effet, Justin Bieber par exemple à plusieurs événements différents avait quitté la scène pour cette même raison, et nombreux sont les artistes qui évitent des projectiles sur scène. On peut totalement comprendre le fait que, ces artistes viennent pour performer, montrer leur nouvelle musique, échanger avec leur public, mais pas se faire victimiser par leur public.

Certes la scène est toujours (ou souvent) un moment d'euphorie totale, que ce soit pour l'artiste ou pour les personnes présentes dans la fosse. C'est un moment où les gens deviennent fous, et se laisse emporter facilement par un effet de foule.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Ou encore SCH qui évite un projectile entre ses jambes :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Nombreux sont les moments de total manque de respect, et on pense à Booba qui avait lancé en 2008 une bouteille en verre sur son public, en réponse à de nombreux projectiles reçus sur scène. Il avait dit lors d'une interview sur le festival Urban Peace : "Je n’avais jamais vu une organisation laisser faire une foule aussi indisciplinée. Tout le monde reçoit deux trois bouteilles, qu’il y ait des trouble-fêtes ça arrive dans tous les concerts mais en général c’est maîtrisé, il y a toujours un service d’ordre qui sort les éléments perturbateurs. Mais là tu chantes pendant deux minutes tu reçois des crachats, des couteaux, des appareils photos, des portables, on t’insulte."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La scène, des moments parfois controversés

Et certains diront "mais ça fait partie du métier d'artiste de se recevoir des trucs dans la g*****"

Il est vrai que depuis la nuit des temps, ou en tout cas depuis que des artistes se représentent sur scène, les lancers d'objets sur scène sont un classique.

Les Beatles, Elvis Presley, et tous les artistes qui ont eu des grandes carrières sont passés par ce moment fatidique ou ils ont du éviter des projectiles sur scène. Certains ont eu plus de chance que d'autres : on pense à A$AP Rocky qui a reçu très récemment des dizaines de sous-vêtements sur scène, et d'autres moins, comme Kid Cudi ce week-end.

Également Diam's qui avait reçu des tomates sur scène lors d'un concert à Dour Festival, ou Travis Scott avait insulté un fan qui avait essayé de lui voler sa chaussure lors d'un concert.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Les manques de respects sont très nombreux et il est même difficile de tous les citer.

Dans un temps où la santé mentale des artistes est un sujet fréquemment mis sur la table, le public réalise de plus en plus l'impact de son attitude sur leurs artistes préférés et surtout il faudra nous expliquer l'intérêt de faire ça... Donc maintenant, on arrête, on profite du show et si on n'aime pas la perfomance, on râle avec ses potes, si les artistes sont en retard ou autre, on peut les siffler. Mais on ne jette pas des objets sur l'artiste, c'est pas des bêtes de foire. Merci.