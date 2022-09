Artistes, faites bouger les lignes contre les violences sexistes et sexuelles

Vous êtes artiste amateur ou professionnel et souhaitez mettre votre art au service d'une cause ? Plus que quelques jours pour candidater à Urban Shakers, le nouveau concours dédié aux arts urbains engagés en faveur de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Les artistes amateurs ou professionnels peuvent prorposer une œuvre d'art urbain en faveur de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles pour tenter de remporter 6 prix de 10 000 à 20 000 euros lors de la grande finale au CENT-QUATRE PARIS le 16 novembre prochain. Les lauréat(e)s bénéficieront aussi d'un coaching en lien avec des partenaires du monde artistique et associatif engagé en faveur de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Vous êtes danseur(se), chanteur(se), street artiste ou encore créateur(trice) de vidéos ? Inscrivez-vous vite avant le 9 Septembre sur le site urbanshakers.loreal.fr

Rejoignez l'aventure Urban Shakers, un concours porté par le Fonds L'Oréal pour les Femmes, aux côtés d'artistes de renom comme les Twins, Ronisia, Felicity Ben Price et Magda Danysz.

Votre art peut changer le monde !