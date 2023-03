Asinine, Theodora et Kay The Prodigy : focus sur celles qui bâtissent déjà le son de 2023

A coup de clips, singles et projets remarqués, elles ont fait de la fin de ces derniers mois le théâtre de leur impressionnante éclosion. Qu’elles explorent les sonorités d’une trap méticuleuse, d’une drum’n’bass frénétique ou d’une fougueuse sample drill, Asinine, Theodora et Kay The Prodigy portent chacune de leur côté une musique emplie de sincérité qui touche un public de plus en plus vaste. Entre couplets poignants, refrains entêtants et rimes explosives, focus sur 3 artistes qui reflètent dans leur musique un solide espoir pour le rap français.

Asinine : changer sa peine en or

Une voix aussi frêle qu’assurée, des textes poignants et des images hautement percutantes : dès la première écoute, la musique d’Asinine porte dans ses morceaux cette saveur de l’exceptionnel, aussi rare que transcendante. Du haut d’une plume mature et touchante, la rappeuse nichée en plein coeur de la citée phocéenne dépeint ses peines, ses tourments et ses doutes, et conte avec une justesse folle les histoires de sa rue qu’elle contemple depuis sa fenêtre. Avec une maîtrise d’écriture et de placements de voix digne des plus grands virtuoses de la scène francophone, il ne serait pas étonnant de croire que la rappeuse officie depuis une bonne poignée d’années. Et pourtant, ses premières sorties ne date que de plus d’un an à peine.

Avec un premier projet 3 titres dévoilé en février 2022, Asinine s’est dès ses débuts démarquée par un style hautement reconnaissable : sa voix craquelée, ses mélodies envoutantes et ses effets vocaux distordus font de sa musique une proposition qui ne peut que retenir l’attention. Alors avec « C’est les autres », la marseillaise se fait dès ses premiers pas remarquer par plusieurs médias spécialisés : sa musique attire, et les regards sont braqués sur un talent qui ne demande qu’à prouver. Quelques mois après à peine, au printemps 2022, Asinine transforme donc habilement son essai avec deux singles de très haut vol : « On voit que moi dans la city », dévoilé en avril, et l’introspectif « Tout va bien », en juin 2022. Avec ce dernier track, l’espoir prend déjà des airs de talent confirmé : avec plus de 150 000 streams spotify au compteur, Tout va bien décolle et prouve à un public de plus en plus large l’aisance et la maîtrise exemplaire d’Asinine.

A partir de la mi-2022, tout s’accélère pour la marseillaise : avec des partages et relais de plus en plus massifs, la rappeuse ne cesse d’attirer de faire gonfler son nombre d’auditeurs, et ce jusqu’à se glisser dans la tracklist du très attendu Spooky Season 2. Invité par le beatmaker de renom Kosei pour son second projet solo dévoilé en novembre dernier, le producteur donne à Asinine un coup de projecteur supplémentaire, et fait contribuer à véhiculer un peu plus vite la musique du prodige en devenir. Comme pour prouver une fois pour toutes qu’elle contribuera sans aucun doute à la bonne santé du rap français pour 2023, Asinine dévoilait à la fin de ce mois de février un maxi 3 titres tout aussi envoûtant que ses précédentes propositions. Avec « XIII », la rappeuse a su conquérir un auditorat encore plus large, à tel point que Medhi Maïzi et les plus gros médias rap francophone n’en viennent à louer ses louages sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Alors si vous en doutiez encore, mettez vos interrogations de côté : Asinine et l’or dans ses mains sera la révélation rap francophone de 2023, ou ne sera pas.

Theodora : le rythme comme ligne de conduite

Nous sommes en décembre 2022 lorsque apparaît sur les plateformes un simple single au titre intriguant : le Paradis se trouve dans le 93. Avec une prod frénétique aux accents drum’n’bass assumés, un clip a l’esthétique tourbillonnante et un refrain hautement addictif, Theodora frappe un grand coup : sa chanson d’amour dédiée à la Seine-Saint-Denis se dessine au fil des partages et des relais médias comme son premier succès d’estime. Et il y a de quoi : né d’un cocktail d’influence prégnant, le morceau mêle habilement mélodies envolées et refrains hauts en couleur, le tout, sur une instrumentale aux percussions aussi frénétiques qu’addictives. Le Paradis se trouve dans le 93 est alors parachuté sur bon nombre de playlists reconnues, se diffuse chez les radios spécialées et porte depuis Theodora comme l’un des talents les plus attendus de l’année 2023.

Pourtant, l’histoire de la chanteuse ne débute pas là. Comme elle le raconte au micro de Grünt dans l’émission Full Sentimental, c’est par la danse que Theodora a en partie fait son éducation musicale, et plus particulièrement par le Koffi. Grand classique de la danse congolaise, c’est sur des percussions cadencées et guitares pincées que s’enchaînent pas et mouvements appuyés, indissociables d’une musique aux accords festifs. Alors quand elle se tourne ensuite vers le Modern Jazz et la Danse classique, Theodora porte déjà sur ses épaules un bagage artistique aussi fourni que diversifié. Si l’on y ajoute l’héritage musical que lui transmet son père, ses explorations sonores avec son frère et ses innombrables lectures des clips de Rihanna et d’autres icônes de la musique pop, la construction de Theodora en tant qu’adulte prend dès ses débuts des airs d’un gigantesque pêle-mêle artistique. Le terrain est préparé pour la suite.

Grâce au soutien indéfectible de Jeez Suave, producteur, manager et accessoirement frère de Theodora, la chanteuse va faire ses premiers pas en studio au cours de l’année 2018, jusqu’à enregistrer en fin d’année son premier single : La Thune. A sa sortie quelques mois plus tard, en novembre 2019, le morceau marque le début de la fructueuse carrière de la chanteuse, qui enchaîne avec un nouveau projet. Toujours entièrement composé par Jeez Suave, Neptune, le nouveau projet de Theodora, s’illustre comme une véritable démonstration de force : entre percussions trap, lignes de guitares distordues et sonorités éléctroniques, le projet s’articule autour d’une ligne de conduite, celle de l’expérimentation et de la recherche du son parfait. Tout ces travaux aboutiront alors, un an plus tard, à la sortie du fameux single LPSTDL93. Après plus de quatre ans de travaux et de détermination, ce coup d’éclat porté par un single addictif mettra enfin la lumière sur un duo très prometteur, qui fera, pour les mois à suivre, vibrer à coup sûr le rap français aux rythme de ses puissantes propositions.

Kay The Prodigy : la fougue en personne

A coup d’adlibs sournois, de toplines assassines et de rimes acérées, Kay the prodigy a fait de ces derniers mois un véritable tremplin pour sa carrière d’artiste. En condensant en musique l’énergie détonante qui la caractérise si bien, la rappeuse originaire de Strasbourg a fait ses preuves dans la scène francophone, et semble déjà avoir conquis bon nombre d’auditeurs accros à ses placements millimétrés.

Pour Kay, tout débute en 2021. Sur une trap accidentée rythmé par de lourdes basses 808, la rappeuse se faufile entre les fréquences avec une habilité remarquable, tout au long des 2 minutes et six secondes qui forment son premier vrai morceau : « Sentiments ». Déjà, la rappeuse a quelque chose que beaucoup d’autres n’ont pas : ses placements, ses bars et ses mélodies sont marquées par une assurance aussi déterminée que flegmatique. Alors Kay emboîte le pas : elle dévoile la même année le single « 2nite », qui démontre avec une certaine surprise sa facilité à chanter des mélodies addictives, le tout, sur des productions bien plus aériennes et rebondies.

Un choix éditorial bien réfléchi qui met en garde ses auditeurs : The Prodigy a plusieurs cordes à son arc, et elle compte bien viser dans le mille.

Alors après plusieurs singles distillés au fil de l’année 2022, Kay passe une étape avec « Prestige » : c’est ce titre précisément qui va faire circuler à une vitesse impressionnante son nom dans la scène francophone. Sur une production sample drill qui adapte des mélodies acoustiques sur des percussions drill, la Strasbourgeoise retient l’attention de ses auditeurs et auditrices par sa fougue impressionnante : le morceau se hisse, au second semestre 2022, comme l’un des titres parmi les plus impactants de la scène émergente. Désormais identifiée comme une cheffe de file de la Sample Drill en france avec son morceau référence, Kay enchaîne avec Eastern Wind : une tape 5 titres en collaboration avec le tempétueux producteur Mezzo Millo, qui ne fait que démontrer, une fois de plus, l’impressionnante palette musicale que développe la rappeuse depuis ses débuts. Alors entre mélodies envoutantes, lines détonantes et flows flegmatiques, il y a fort à parier que la versatilité impressionnante de Kay The prodigy la portera loin, très loin dans les mois et les années qui se dressent devant elle.