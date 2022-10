Astérix & Obélix feat. le rap français : c'est fait !

Vincent Cassel qui fait le signe JUL au bout de trois secondes seulement, c'est ce que propose la bande-annonce du nouvel opus d'Astérix et Obélix. Le réalisateur Guillaume Canet a mis les bouchées doubles sur les guests présents dans le film. En plus de Zlatan, Mcfly et Carlito ou encore Philippe Katerine, plusieurs personnalités du rap français sont aussi présentes.

Des stars du rap sur grand écran

Sans même avoir été invité pour le film, Jul a le droit à un genre de caméo incarné par Vincent Cassel. L'acteur qui incarne Jules César se présente, dès le début de la bande annonce comme "JUL" César, en faisant fièrement le signe du rappeur marseillais. Un clin d'œil amusant qui parlera à toutes les générations tant la marque de fabrique de l'ovni est devenue populaire. Le concerné, visiblement très heureux, a d'ailleurs réagi sur Instagram.

Dans la bande annonce, on aperçoit également Orelsan ainsi que Bigflo et Oli . Ils ont été conviés pour ce film, qui semble être un énorme rassemblement de guests plus surprenants les uns que les autres. (Ici, on attend particulièrement la performance d'Orelsan pour découvrir son jeu d'acteur). Angèle fait aussi partie de ce casting 5 étoiles, du film de Guillaume Canet.

Mais cette multitude de stars ne fait pas l'unanimité sur les réseaux. Certains n'y voient rien de méchant et préfèrent rire de la légèreté affichée par la bande-annonce. Tandis que d'autres, ne sont visiblement pas conquis par le film...

Quoiqu'il en soit, il faudra attendre le 1er février 2023 pour se faire un avis, date de sa sortie dans nos cinémas.