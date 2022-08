"ATHENA" : le teaser choc du prochain film de Romain Gravas enflamme twitter

Le troisième film de Romain Gavras fera suite à Notre jour viendra (2010) et Le Monde est à toi (2018). Coécrit avec Ladj Ly, le réalisateur des Misérables, le long métrage racontera la disparition tragique d’un homme, le frère d'Abdel, qui va faire basculer la vie de sa famille et celle de la cité.

Ca va faire du bruit !

Le 30 juin dernier, les premières images du film ont été dévoilées dans une courte bande annonce. Un teaser court mais puissant dans lequel on apercevait une cité en feu accompagnée de la citation : "Lorsque le destin frappe, nul mortel ne peut se libérer du malheur" (Sophocle).

Ce 24 août, la bande annonce officielle d'Athena est sortie. Une bande annonce explosive qui a atteint plus de 1 000 000 de vues sur YouTube en moins de 48 heures et a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Entre ceux éblouies par les premières images, ceux qui critiquent le choix d'un nouveau film sur l'association bavures policières / quartiers et ceux qui prévoient déjà les stigmatisations faites après le film, beaucoup de débats ont vu le jour.

Pour ce film, Romain Gavras a décidé de collaborer pour la première fois avec Netflix . La plateforme américaine annonce une sortie pour le 29 septembre et autant dire qu'on a déjà hâte.