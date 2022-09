"Atlanta" dans le Top 10 des meilleures séries de tous les temps (et c'est totalement mérité)

Les résultats sont tombés, le magazine Rolling Stone a rendu son verdict sur le classement des 100 meilleures séries de tous les temps.

Pour réaliser cette évaluation, le magazine a fait appel à des acteurs du métiers : des producteurs de séries très connues, des acteurs et réalisateurs. Après avoir déjà sorti un premier classement en 2016, ils ont décidé de mettre à jour cette liste, à la fois en mettant à jour avec les nouvelles séries étant sorties entre temps, mais également en intégrant des chefs-d'œuvres qu'ils avaient oublié la première fois. Bref, un classement qui contient des séries de toutes les époques, de l'après guerre jusqu'à ce jour, et qui en terme de diversification de genre, s'est assuré d'en avoir pour tous les goûts. On jette un coup d'œil au classement et surtout, à la place qu'y occupe Atlanta.

Une série rap dans le top 10

En épluchant le classement série par série, on s'aperçoit vite qu'il y a beaucoup de genres bien différents. Parmi les séries avant le top 10, on trouve très peu de séries qui abordent la musique. Bien qu'il y ait des centaines de séries légendaires dans les autres genres, une parmi toute a réussi à glisser jusqu'à la 9ème place du classement et sans surprise, il s'agit d'Atlanta. Pourtant sortie en 2016, Atlanta a fait ses preuves parmi les géants qui figurent à ses côtes. Seule série rap du top 100, c'est un casting composé de Donald Glover, de Lakeith Stanfield ou encore de Brian Tyree Henry qui a réussi à porter cette jusqu'au sommet après l'obtention de tout un bagage de récompense avec un Primetime Emmy, un Golden Globe ou encore un Critic's Choice. Sans surprise, des équipes techniques derrières les séries jusqu'aux fans qui l'ont conduite au succès, Atlanta a démontré l'importance de la représentation de la musique, de la culture hip-hop et surtout du rap dans un paysage audiovisuel encore limité sur ces sujets.

Pour Atlanta, le succès n'est pas terminé. La série a débuté sa quatrième saison sur FX le 15 septembre, pour ce qui pourrait son ultime chapitre.

Parmi le reste du top 10, une huitième place pour Cheers, série de la fin des années 80, une septième place pour Mad Men, une sixième place pour Seinfeld, Fleabag en cinquième place, la légende The Wire en quatrième place et pour le top 3 : Breaking Bad, les Simpsons et The Sopranos. Concernant les 3 meilleures, rien d'étonnant, il s'agit de méga succès de la télévision qui semblent tout à fait légitime d'occuper cette place. Sans oublier que ce classement est subjectif, il se base sur l'appréciation d'acteurs du milieu qui parfois, n'ont pas tout à fait les mêmes attentes que le public, bien que le classement semble malgré tout à l'image du succès des productions.

D'ici quelques années, on espère que le classement sera composé de davantage de séries autour de la musique et de la culture hip hop et en attendant, on stream fort Atlanta.