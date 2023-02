Au fait, où était parti Skrillex depuis 2012 ?

Le nom de Skrillex résonne encore pour toute la génération qui était là au début de son succès il y a 10 ans. Après une pause de quelques années, Sonny John Moore de son vrai nom, a décidé qu'il était temps de faire profiter les nouvelles générations de sa musique. Son style bien à lui, sa mèche de cheveux et ses clips psychédéliques avaient fait de lui l'une des figures centrales de la musique électro.

Une ascension fulgurante

La musique a toujours été une passion pour Skrillex. D'abord baigné dans un univers punk rock dans son Los Angeles natal, il s'est rapidement dirigé vers la musique électronique au début des années 2000. En 2008, c'est sous le nom de Sonny Moore qu'il se lance en solo (après une courte période en groupe). Un an plus tard, il sort Gypsyhook, son premier et seul disque sous ce nom. Le phénomène "Skrillex" débute véritablement en 2010 avec My Name Is Skrillex, l'EP qui marquera le début du succès de l'artiste. Ensuite, c'est une farandole de projets qui se succèdent : il sort Bangarang fin 2011 pour lequel il remportera deux Grammy et commence officiellement à se faire un nom.

Il mixe notamment pour des artistes tels que David Guetta, Lady Gaga ou encore les Black Eyed Peas et sort son premier album solo en 2014.

À côté de ses performances en tant que musicien, il continue pendant quelques années à produire également de la musique pour le cinéma. C'est le cas de Twilight, Divergente, Spring Breakers ou encore Suicide Squad. Ses résultats musicaux sont phénoménaux et très lucratifs. Dès qu'il sort un morceau, c'est une réussite. Après 2016, Skrillex se fait plus discret. Il continue de collaborer sur quelques projets avec Justin Bieber ou le groupe de Kpop 4minute.

Ses quelques années d'absence

Sur les réseaux, il s'est confié sur les raisons de son absence. C'était en juin 2015, lorsque sa mère est décédée, que Skrillex a eu des problèmes de santé mentale. Entre dépression et alcool, son quotidien est devenu plus sombre et il a mis du temps à remonter la pente.

En 2021, il sortait toutefois Too Bizzare en collaboration avec Swae Lee : l'occasion d'exhumer son blaze de la mémoire des auditeurs. C'est cette année qu'il a choisi pour faire son retour officiel. Il se confiait sur Twitter le mois dernier en disant qu'il avait enfin retrouvé du sens à la vie et à la musique.

En effet, depuis quelques mois, il a commencé un teasing sur son compte Instagram et a finalement annoncé la sortie de son album Quest For Fire le 17 février. Missy Elliot, Mr Oizo ou encore Fred Again étaient les invités de Skrillex sur cet album.

La surprise, c'est que deux jours plus tard, Skrillex annonçait sur son compte Instagram la sortie d'un deuxième album, Don't Get Too Close. Sur celui-ci, encore des pointures étaient invitées telles que Kid Cudi, Don Toliver, Corbin, Justin Bieber, Yung Lean, Bladee, PinkPantheress et Trippie Redd. C'est lors d'un spectacle à guichet fermé au Madison Square qu'il a annoncé son album.

De retour pour de bon ou pas, Skrillex a servi ses fans avec deux albums aux multiples collaborations. Le succès sera-t-il au rendez-vous ?