Pourquoi les scénaristes sont en grève à Hollywood

Depuis quelques semaines, le monde du cinéma américain s'est considérablement ralenti. Pour cause, des centaines d'écrivains viennent clamer leur mécontentement dans les rues et refusent de se rendre sur leur lieu de travail. Derrière ces manifestations se cachent de véritables injustices qui perdurent depuis très longtemps.

Qu'est-ce qu'il se passe ?

La WGA (Writers Guild of America), est un syndicat américain qui protège les scénaristes en préservant leurs droits dans le domaine du cinéma. Depuis sa création en 1912, la WGA a connu de nombreux mouvements de grève pour protéger ce métier souvent négligé sur les plateaux de tournage, et ce malgré sa grande importance. Depuis 2007, la WGA n'avait plus connu de tel mouvement de grève, et à l'époque, celle-ci avait eu un grand impact sur la production de nombreuses séries télévisées qui avait dues être interrompues, et ont eu des saisons plus courtes. C'était notamment le cas de Breaking Bad, Desperate Housewives, Prison Break ou encore Gossip Girl.

Tous les trois ans, la WGA négocie un nouveau contrat avec l'AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) qui doit être autorisé par ses membres. Les membres de la WGA ont voté massivement pour autoriser une grève s'ils ne pouvaient pas parvenir à un accord avec l'AMPTP d'ici la fin de leur contrat actuel, qui a expiré le 1er mai. L'une des principales composantes de cette grève : le paiement des écrivains.

Lorsque des émissions et des films sont rediffusés, la société de production paie chacun des membres de la chaîne de production et le bénéfice est donné aux écrivains. Lorsque les épisodes sont rediffusés, les scénaristes sont payés pour chaque diffusion. Malheureusement, à l'ère du streaming, les entreprises sont de plus en plus tournées vers des abonnements mensuels ou annuels pour générer des revenus. Les revenus des scénaristes concernent principalement les rediffusions et les scénaristes ne reçoivent qu'une infime partie des émissions pour lesquelles ils ont travaillé, et qui sont disponibles sur les plateformes de streaming.

Quel impact ?

Le but de cette grève est de rééquilibrer les revenues adressés aux écrivains et d'améliorer leurs conditions de travail. Si pour le moment, aucune solution n'a été mise en place, selon le magazine Deadline "Les propositions de la WGA rapporteraient aux écrivains environ 429 millions de dollars par an ; l'offre de l'AMPTP est d'environ 86 millions de dollars par an, dont 48% proviennent de l'augmentation des minimums". Donc pour que les écrivains arrêtent de faire grève, il faudrait que l'AMPTP s'aligne sur ce chiffre.

Pour le moment, ce sont des dizaines de séries dont la production ont été stoppée. Dont notamment Stranger Things, House Of Dragon, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, Big Mouth ou encore le Late Night. Pour les acteurs, réalisateurs et scénaristes de ces programmes, il est impensable de ne pas rémunérer correctement les écrivains, car ceux-ci sont nécessaires au bon fonctionnement des séries, tout au long du tournage.

Si en France, la grève n'a pas directement d'impact pour le moment, les problématiques pourraient très bientôt nous concerner. Non seulement car les plateformes de streaming menacent les chaînes de financement du cinéma, mais également car l'intelligence artificielle est un vrai sujet qui pourrait complètement renverser les codes actuels de l'écriture cinématographique.