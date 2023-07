Avec Gen, Asinine et Wallace Cleaver, le rap français est loin de perdre ses plumes

Avec leurs métaphores frappantes, leurs rimes chargées de nostalgie et leurs tournures de phrases aussi poignantes qu’inattendues, bon nombre sont les artistes de la nouvelle génération du rap francophone à mettre l’accent sur une chose : l’écriture. D’Asinine à Rounhaa en passant par Zamdane, Gen ou Wallace Cleaver, leur plume se distingue au fil de leurs morceaux comme l’élément clé de leurs propositions et participe grandement à remettre les textes au centre du paysage rap francophone. Focus sur les écrits poignants d’une génération inspirée et sur la manière dont leur inimitable interprétation sublime leurs lignes.

Quand le rap français se remplume

Retour en 2022. Dans leur émission au titre subtilement trouvé : « Le Rap français a-t-il perdu ses cojones ? », l’émission La Récré invitait l’un des piliers du rap français des années 90, un certain Stomy Bugsy. Il déclarait alors au micro : « Dès que j’écoute un rappeur et qu’il commence avec des : « La bicrave etc… » je zappe. J’écoute plus. C’est trop, ce thème-là il est rincé ! »

Bon. Reprenons depuis le début. Si comme Stomy Bugsy, beaucoup d’auditeurs et d’auditrices se plaignent régulièrement du manque de vocabulaire et d’originalité dans les textes de rap francophone ( "Zaza, Kichta et Ice : quand le vocabulaire du rap français est en repeat" ). Et une chose est sûre : les répétitions souvent abusives des thématiques liées à une soif pécuniaire, à un trafic peu légal ou à l’élimination des bandes rivales ne concernent évidemment qu’une partie des morceaux du rap francophone. Alors, comme pour pallier à un certain manque d’application sur un travail d’écriture pourtant essentiel à la bonne santé du rap français, bon nombres de talents appartenant à la nouvelle génération d’artistes du rap francophone ont choisi de faire de l’écriture l’un des atouts principaux de leur musique, sublimée par un fin travail de composition musicale et de direction artistique.

"Moi j’ai du m’planter, sauter de la falaise pour que mes ailes se déploient ». Comme synthétisant le désespoir et les montagnes d’obstacles auxquels Wallace Cleaver a du faire face, cette phrase tirée de « çalavie », superbe introduction de son très réussi premier album « baiser », résume plutôt bien l’écriture aussi poignante qu’imagée d’un rappeur hautement inventif. Un atout qui ne sort pas de nulle part : en développant sa plume depuis son premier projet « 98 » sorti en 2019, Wallace a fait de chacun de ses projets une étape vers une nouvelle écriture, plus précise, plus imagée, plus percutante, plus touchante. Si aujourd’hui la force de Wallace Cleaver se trouve évidemment dans sa direction artistique millimétrée, sa fine sélection de productions et sa technique irréprochable, son meilleur atout reste sa qualité d’écriture aussi remarquable qu’appliquée. Un travail de fond qui porte aujourd’hui ses fruits : considéré comme l’un des talents les plus important de l’année 2023, le rappeur originaire de Blois cumule plus de 200 000 auditeurs Spotify mensuel, et grâce à son écriture intemporelle, semble bien parti pour placer « Baiser » comme l’un des projets majeurs de la nouvelle génération des années 2020.

Parce qu’en choisissant de mettre l’accent sur l’écriture, un vocabulaire étayé et des tournures de phrases imagées, les artistes participent grandement à rendre leurs propositions musicales difficilement périssables. Chez Asinine par exemple, impossible de trouver quelconque référence à une marque de vêtement en vogue, à des tendances musicales ou bien à des variétés de substances matraquées dans d'innombrables de morceaux du rap francophone : chez la marseillaise, la force de son écriture réside dans son impressionnante capacité à mobiliser des images flagrantes, et donc, intemporelles. Un atout qu’elle appuie d’autant plus dans son dernier maxi de deux titres en date, dans lequel elle chante par exemple sur le titre "Demi Moore" ce poignant passage : « J’ai l’moral en dents de scie / mais j’répète mon numéro comme un éléphant d’cirque / Sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir si j’existe / Comme les gouttes qui font la course sur la vitre », précédé par la stupéfiante phrase : « Vie de clebs, un an m’abîme comme sept ». Une profonde introspection imagée et objectivement parlante comme on en voit rarement dans le rap francophone, qui a franchement de quoi donner la chair de poule.

Écriture & Interprétation

Pourtant, si l’écriture est au centre de l’exercice rapologique depuis le début du genre en France, elle ne serait pas grand chose sans les voix qui les subliment. Que serait une écriture juste, habile et profondément parlante sans une belle interprétation ? Une question que semblent s’être déjà posé les acteurs et actrices de cette nouvelle génération d’artistes, qui mêlent une écriture fine et une interprétation juste dans chacun de leurs morceaux, comme c’est le cas chez le talentueux Gen. Dans son dernier projet « Gennifer » à l’imagerie aussi travaillée que ses textes, le rappeur arrive à sublimer par son interprétation vivante et ses authentiques variations de voix des paroles tout à fait travaillées, mais qui en étant simplement lues perdrait beaucoup de sens tant on en trouve dans sa manière de poser sa voix. À la manière de ses compères et consœurs Wallace Cleaver, Asinine, mais aussi Rouhnaa, Zamdane et tant d’autres qui mêlent écriture et interprétation, son grain de voix et sa manière de la poser révèlent une grande habilité stylistique, et renforce à chaque morceau son identité de plus en plus singulière et marquante.

Mais si l’écriture est certes un élément indispensable dans la carrière d’un rappeur francophone, il serait difficile de classer comme « meilleure » ou « plus pertinente » une écriture riche et travaillée qu’une autre forme d’écriture plus simpliste en apparence, mais qui n’en reste pas moins habile, comme c’est par exemple le cas chez Gazo ou Hamza. S’ils articulent leur textes non pas autour d’images poignantes et gracieuses mais autour d’éléments de langages percutants, de rimes efficaces et de punchlines dont beaucoup se rappellent encore aujourd’hui, ce n’est pas un synonyme de manque d’application mais révèle au contraire une grande habilité dans l’exercice de l’écriture du rap actuel. Alors entre textes appliqués et écrits efficaces, fond et forme, difficile de départager les écritures tant elles résonnent différemment chez les publics et tant l’écriture rap et son interprétation sont des exercices musicaux à part.

Quoi qu’il en soit, force est de constater que nombreux sont les rappeurs et rappeuses de cette nouvelle génération à accorder une importance toute particulière à la construction d’images poignantes, à mi-chemin entre un style d’écriture raffiné et une introspection hautement maîtrisée. Qu’il s’agisse donc d’Asinine, de Gen, de Wallace Cleaver et de tous les autres, saluons donc leurs monstrueux travaux d’écriture qui participent, encore et toujours, au maintien de la bonne santé du rap en France.