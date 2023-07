Avec son premier projet, Many Santana prend de l’avance

Le rap français va très vite, peut-être même trop vite. Le paysage se renouvelle constamment, et le délai déjà très court entre l’explosion et la disparition d’un artiste ne cesse de se raccourcir. Plus que jamais, le plus difficile n’est pas de mettre un pied dans la lumière, mais bien d’y rester, et de s’imposer sur la durée. Dans ce contexte, l’évolution d’un profil comme celui de Many Santana est particulièrement intéressante à suivre. Après avoir connu une grosse percée il y a un an, avec la sortie du titre Beldia, très relayé sur TikTok, le rappeur du 91 a publié en milieu de semaine dernière son premier projet, Phantom.

La première ligne d’une discographie est toujours une étape importante dans la construction d’une carrière. Phantom n’est qu’un projet 9 titres de moins de 25 minutes, que l’on pourrait considérer facilement comme une carte de visite, mais il est suffisamment consistant pour nous offrir de nombreuses clés de compréhension de son univers. Alors, Many Santana a-t-il les armes pour parvenir à durer ? Comment faire fructifier l’engouement autour de son nom pour développer une carrière pérenne ? Comment se démarquer au milieu d’une scène française aussi prolifique ?

Une première impression potentiellement trompeuse

Dans le rap plus qu’ailleurs, il faut éviter de se fier à la première impression. On se souvient par exemple de l’arrivée dans le game de Kalash Criminel, avec sa panoplie complète : cagoule, interprétation brutale, textes brutaux, attitude brutale, pseudonyme presque caricatural. A l’époque, la question se pose chez de nombreux auditeurs : comment réussir à créer un univers original et à se démarquer sur le long-terme en alignant autant de lieux communs ? Pourtant, quelques années plus tard, personne ne peut contester la singularité de son travail : la patte de Crimi est bien définie, reconnaissable, et le contenu de son discours, engagé sur de nombreux sujets, est l’une de ses principales caractéristiques.

Malgré des profils très différents, la percée de Many Santana pose le même type de réflexion. A première vue, il est difficile de considérer qu’un mec cagoulé, qui pose sur de la drill, s’appelle Santana, et explose par le biais de TikTok, puisse être autre chose qu’une énième itération du modèle de base du rappeur français actuel. Comme dans l’exemple précédent, il faut donc éviter de se fier à la première impression, afin de comprendre ce qui caractérise réellement l’univers artistique de Many Santana.

La première véritable surprise quand on découvre Many Santana, c’est le degré d’aboutissement de son travail : il ne s’agit pas d’un profil de type “diamant brut, prometteur mais à affiner”. Many Santana démarre avec une proposition artistique déjà très affirmée, et son premier projet, Phantom, tient bien plus de l'œuvre définitive que du brouillon. On retrouve (ou découvre) donc un rappeur capable d’introspection mais aussi d’agressivité, oscillant entre piano-voix mélancoliques (Intro, Hennessy), titres à l’ambiance enjouée (Avenue Montaigne, 4 Saisons) et potentiels bangers (Phantom, Qatari).

Entre lumière et ténèbres

Signe qu’il ne faut jamais se contenter d’une première impression, l’une des principales thématiques abordées par ce drilleur cagoulé est l’amour. En fil rouge de Phantom, la question de la rupture sentimentale revient en effet régulièrement, d’une manière quasiment obsessive, ce que Many Santana ne nie pas (“j’parle encore de toi dans tous mes sons”). Visiblement mal digérée (“j’suis condamné, seul pour toute la vie”), la fin de cette relation continue de le hanter (“j’me sens mieux sans toi, même si je repense à toi sometimes”), mais a au moins le mérite d’alimenter son oeuvre artistique.

Attention tout de même à ne pas tomber dans le cliché inverse : certes, Many Santana laisse de la place aux sentiments, mais l’affirmation de son côté sombre occupe une part tout aussi importante sans ses textes. En posant dès l’introduction “j’arrive en bas de chez toi, calibré, les idées noires, t’as pas idée” puis “pour des sommes on t’agresse“, le rappeur fait appel à une imagerie plus dure, explorant par la suite du projet les champs lexicaux de l’illégalité, de l’intimidation, voire de la pure brutalité.

Le retour à l’introspection n’est cependant jamais très loin (“entre le bien et le mal j’ai cogité, j’ai fait les 100 pas”, “même entouré, j'me sens grave seul j'crois j'ai mal à la vie”), ce qui constitue une excellente manière d’épaissir la personnalité d’un artiste qui, malgré sa capacité à se raconter avec sincérité, n’évite pas toujours les clichés (“j'me réveille le matin j'sais pas quoi choisir, la Lamborghini ou la Ferrari” ; “devant l'addition j'paye cash comme un Qatari”). Many Santana puise dans ses sentiments les plus sombres (“dans le fond j’ai mal, dans le fond j’suis peiné”) et dans ses propres traumatismes (“des blessures de guerre et des fréros qui meurent, à la fin j’me sens esseulé”) pour livrer une oeuvre hybride, qui tire vers les ténèbres (“j’me laisse tomber dans le vide, j’ai l’impression de disparaître”) quand on s’intéresse au fond, mais qui se veut régulièrement légère voire ensoleillée sur la forme.

Un regard critique sur ses propres fautes

De la même manière que l’on peut être surpris par la variété de l’interprétation ou le degré d’aboutissement général de la production de Many Santana, on s’étonne parfois de la maturité qui transparaît dans ses textes. Conscient de ses propres vices et des fautes qu’il commet consciemment, l’auteur de Phantom ne se cherche aucune excuse : “des fois j’y pense, j’me dis que c’est peut-être moi le problème”. Il faut beaucoup de recul sur soi-même pour accepter de se remettre en question de cette manière, qu’il s’agisse de relations humaines, ou d’hygiène de vie à revoir. Là où beaucoup de rappeurs auraient balayé une addiction d’un revers de la main en la transformant en élément de plaisanterie, ou pire, de fierté, Many Santana a le mérite d’analyser ce qui contribue à sa propre déchéance, et de regarder en face son entreprise d’autodestruction : “j’me détruis la santé, j’suis en train de niquer ma vie”.

Évidemment, il ne suffit pas de comprendre ses propres problèmes pour en sortir, mais c’est un premier pas que beaucoup ne font pas. Sans lui, impossible d’avancer dans le bon sens, d’autant que Many Santana est bien conscient que certains vices inhérents à la nature humaine sont incurables (“l’argent ça restera une maladie”). Prise de recul, acceptation et travail sur soi sont les principaux moteurs du changement, et l’espoir d’une carrière pérenne dans la musique pourrait lui permettre de tourner le dos définitivement à certaines de ses failles … à moins que le statut d’artiste ne joue au contraire contre lui, et amplifie le poids de ses fautes.

Confiance et clairvoyance

Cet espoir de réussite définitive est palpable dans les textes du rappeur, et rien ne semble pouvoir entamer sa confiance en ses propres moyens : “j’ai capté la faille du jeu donc impossible que je perde”. Comme beaucoup d’artistes de sa génération, Many a déjà analysé et compris le game. A l’heure où les records de ventes appartiennent à D’or et de Platine ou QLF Records et que les pluies de certifications abondent sur MMS Records ou Don Dada, on ne s’étonne plus d’entendre un rappeur en début de carrière poser clairement les cartes sur la table : “toutes les majors veulent de Many Santana, j'suis pas d'humeur on verra demain”.

Ce détachement vis-à-vis de l’industrie reflète non seulement un certain aplomb, mais aussi une forme de cynisme qui flirte avec l’insolence. Mis en avant par le site Booska-P en début d’année, grâce à son intégration dans le désormais traditionnel freestyle des “11 rappeurs à suivre”, Many Santana a fait preuve d’un flegme surprenant : “les 11 à suivre, ok c'est cool mais la musique, je m'en bats les couilles [...] j'ai même pas eu mon Booska WSH”. A l’image des rappeurs de sa génération, Many Santana ne compte sur l’appui d’aucun média ni d’aucune maison de disques, appliquant jusqu’ici une méthode qui a payé pour d’autres : pas d’interviews, pas de featurings.

A l’heure actuelle, il est encore difficile de savoir si cette stratégie sera appliquée sur le long-terme, ou si des collaborations finiront par naître, mais l’attitude générale de Many est indubitablement celle d’un artiste avec des certitudes : il est conscient de ce qu’il a dans les mains ; il connaît ses propres faiblesses ; il sait où il veut aller ; il sait comment atteindre ses objectifs. S’il continue d’osciller entre lumière et ténèbres (“mes anges pleurent quand mes démons naissent”), et qu’il est encore à la recherche du bon équilibre (“j’suis pas si différent, mais j’suis pas vraiment comme les autres”), Many Santana a le mérite d’avancer avec clairvoyance.