Avril Lavigne et Tyga : le couple le plus improbable de 2023

Avril Lavigne a bercé les années 2000 avec ses chansons punk rock et son style qui détonnait des pop stars de l'époque. Bien que son succès ait duré quelques années, elle a finalement décidé de s'effacer un peu de la scène musicale et du milieu médiatique après 2015. La chanteuse franco-canadienne, qui est réapparue dans les mémoires il y a quelques années seulement, semblerait très proche du rappeur, et ex fiancé de Kylie Jenner, Tyga. Une romance que personne n'aurait pu prédire.

Ambiance retour en 2010

Il y a encore que quelques semaines, on apprenait la rupture de la chanteuse avec Modsun, chanteur de rock alternatif américain avec qui elle s'était fiancé. Quelques jours plus tard, au défilé Mugler et Hunter Schafer à Paris , Avril Lavigne et le rappeur Tyga se sont embrassés sous les flashs des paparazzis à la surprise générale. Si la manière de faire peut paraître comme un énorme coup de com', ils ont été aperçus déjà ensemble une paire de fois ce qui semblerait confirmer leur histoire.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Du côté de Tyga, c'est loin d'être la première fois que l'une de ses relations fait parler la presse. Il était en couple pendant plusieurs années avec la star de télé-réalités américaine Kylie Jenner et a ensuite enchaîné la conquête des mannequins Instagram. En 2020, on apprenait que le rappeur lançait son compte Only Fans et se lançait dans la création de contenu pour adultes.

Côté musique, Tyga est aux abonnés absents. Celui qui avait signé le morceau "Taste" avec Offset pendant son prime en 2018 n'a pas sorti d'album depuis 2019. Son dernier morceau en date, son feat "Nasty" avec Chris Brown il y a deux mois, Tyga ne connaît plus son succès de l'époque. De quoi se poser des questions sur sa relation avec Lavigne, est-ce un moyen pour lui de se "rebrander" ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour Avril Lavigne, le retour à la musique se fait petit à petit, bien que pour elle aussi, revenir en top des charts n'est pas une évidence. En 2022, elle sortait l'album "Love Sux", une manière pour elle de retrouver son public.

Internet est sous le choc

Pour les twittos, la nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Personne n'aurait pu prévenir une telle manifestation du multiverse :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour le moment, aucun des deux artistes n'a confirmé officiellement cette relation, en espérant qu'elle soit plus longue que la semaine de Fashion week.