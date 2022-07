Aya Nakamura et Alicia Keys : quand français et américains partagent la scène

Il y a quelques jours, Alicia Keys était en concert à Bercy dans la cadre de sa tournée internationale, sobrement intitulée “The World Tour”. En plus d’assurer un show spectaculaire, la star américaine a offert au public français une belle petite surprise, en faisant monter sur scène Aya Nakamura , le temps d’interpréter son tube Djadja.

C’est un joli coup pour les deux artistes. L’américaine s’offre un petit coup de pub en France, l’info ayant été largement relayée dans les médias et sur les réseaux sociaux. Elle en profite également pour renforcer son capital sympathie auprès du public français, déjà bien solide. Du côté d’Aya, c’est une énième consécration : après avoir fait danser Rihanna, après avoir collaboré avec Balenciaga, et même habillé Kim Kardashian, on se demande jusqu’où elle finira par aller . Monter sur scène aux côtés d’Alicia Keys est donc une énième preuve de sa réussite.

Aussi belle soit l’histoire de la jeune française, ce n’est pas la première fois qu’un artiste de chez nous est invité à jouer devant les spectateurs d’un américain.

Hamza et Drake

Une belle petite histoire qui a surtout marqué les esprits pour le pied de nez involontaire à Fianso. On se rappelle que ce dernier avait lancé totalement gratuitement “j’écoute Drake, t’écoutes Hamza” sur 93 Empire. Le belge n’avait pas répondu, et avait tranquillement pris sa revanche en venant interpréter Life pendant l’un des trois concerts du canadien à Paris. Pour la petite histoire, Fianso s’était d’ailleurs confondu en excuses au moment de la publication de son morceau , qui tombait à un moment très difficile de la vie d’Hamza, et s’était ensuite fendu d’un tweet pour le féliciter de son passage sur scène, s’avouant vaincu.

On retient également le gros drapeau français affiché pendant la performance d’Hamza, qui, rappelons-le encore une fois, est belge. Etonnant que personne n’ait pensé à vérifier avant, ou à prévenir les équipes d’Hamza, qui auraient pu anticiper, d’autant que Drake connaît bien ce genre de mésaventure : la moitié du public français le prend pour un américain.

Bosh et 50 Cent

50 Cent en concert à Paris, c’est toujours un évènement. L’aura du new-yorkais n’est plus aussi forte que pendant les années 2000, mais l’auteur de Get rich or die tryin’ reste une grosse star qui attire toujours énormément de spectateurs. Pour Bosh, appelé à assurer sa première partie lors de ses deux concerts à Bercy en juin dernier, il s’agit d’une belle consécration. Contrairement à la doublette Alicia Keys / Aya Nakamura, on regrette qu’il n’y ait pas eu de véritable échange sur scène, on aurait apprécié de voir Fifty bouger sur Slide, ou entendre Bosh backer Candy Shop.

Vald et Papoose

C’était en décembre 2013 au Glazart, une époque où Vald était encore un artiste en développement, avant le premier volume de NQNT. En première partie de Papoose, un vétéran du rap US, qui a connu son heure de gloire au milieu des années 2000, l’aulnaysien a assuré trois gros quarts d’heure de show, accompagné comme toujours de Suikon Blaz AD. Peu de spectateurs, mais on croise tout de même Alpha Wann et Deen Burbigo dans le public. Papoose, lui, pose une vraie performance de rappeur américain : 2 titres, et rideau.

Vald est revenu en détails sur cette soirée au cours de la promo de son dernier album, V, dont la tracklist contient le titre Papoose (“Touch It Remix, j'écoutais l'couplet d'Papoose / Un jour, j'ai fait la première partie d'Papoose”).

Vald, Demi-Portion, Method Man et Redman

On est en janvier 2016 au Palladium de Genève, le casting est un brin farfelu, mais il a visiblement laissé de bons souvenirs à Vald, qui y fait référence dans le titre Papoose (“concert en Suisse avec Method, wow”). Malgré des carrières bien différentes, Vald se retrouve certainement dans le côté très décomplexé des deux new-yorkais, qui ont toujours mis un point d’honneur à s’amuser et prendre du plaisir dans tout ce qu’ils produisent.

Rohff et 50 Cent

L’histoire est devenue légendaire : en 2007 50 Cent aurait du mal à remplir son Bercy, et les rumeurs de la présence de Rohff en première partie auraient suffi à déclencher une razzia sur les billets. Sorti de prison le jour même, le vitriot tape un footing, met le feu à la salle parisienne en compagnie de TLF … et retourne dans sa cellule pour finir de purger sa peine. Là aussi, on aurait rêvé de voir Fifty rapper sur scène aux côtés de Rohff, ou s’ambiancer sur 94.

Rakim et Swift Guad

Ce sera le 24 août à Marseille, si vous êtes dans le coin à ce moment-là, c’est l’occasion de voir deux gros performeurs qui partagent un peu la même vision du rap. Le truc vraiment affreux, c’est que la moitié des revendeurs de billets se sentent obligés d’écrire “Rakim (Rap US Legend)”. Les scènes européennes du new-yorkais sont plutôt rares, donc c’est le moment ou jamais. Ce sera aussi l’occasion de découvrir d’autres artistes, puisque l’affiche annonce également la présence de Lansky Namek et de L’Amir’al.

Alkpote, Gucci Mane et Rae Sremmurd

On est en 2017, les deux stars américaines se produisent au Zénith de Paris. Alkpote est appelé à faire la première partie, ce qui pourrait être vu comme un joli symbole pour l’évryen, que beaucoup d’auditeurs français comparent à Gucci Mane. C’est sans compter sur l’habituel je-m’en-foutisme d’Alk, qui déclare alors “j’en ai rien à foutre des américains, c’est comme si je faisais un concert à Carrefour”. Ca ne l’a tout de même pas empêché de partager la scène à nouveau avec lui sur les festivals l’été suivant, et notamment aux Eurockéennes de Belfort.