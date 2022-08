B.B. Jacques x Doums : le récit d’une embrouille bidon

B.B. Jacques continue son ascension fulgurante depuis la fin de l’émission Nouvelle École, Doums quant à lui vient tout juste de sortir son nouvel album Pull à capuche et billets mauves. C’est d’ailleurs dans une interview promouvant le projet qu’une petite querelle est née, on vous raconte tout :

Quand Doums donne son avis sur B.B Jacques

Dans une interview pour le média GQ, Doums a été amené à juger différents morceaux qui défilent. Quand vient le moment de donner son avis sur le morceau Booska Fuck Off, le rappeur de L'Entourage dira :

"Ok je comprends pas. Poto je capte pas. Wallah je comprends pas. La technique qui prend c’est une boxe classique du rap je trouve. Pour le coup je préfère Fresh (Fresh la Peufra). Et c’est pas trop mon délire, même si c’est le petit frère de Deen (Deen Burbigo). Désolé Deen mais ton petit frère est nul, voilà c’est dit, on passe à la suite."

Un avis, on vous l’accorde, un peu piquant mais honnête. Le passage sera ré-utilisée par plusieurs médias, créant une vague de réactions, laissant B.B. Jacques dans l’obligation de répondre.

B.B. Jacques appelle Doums en plein concert

Il n’aura fallut qu'attendre le soir même pour que l’auteur de Poésie d’une Pulsion reviennent sur les propos de Doums. Et pour se faire, B.B. Jacques l’a tout bonnement appelé en plein concert organisé par le média 1863 :

"Attendez, regardez qui j’ai ! Oh le Doums ! Il va vous dire ce qu’il pense vraiment et il va vous dire à quel point c’est de la merde. C’est important."

Doums s’expliquera :

"C’est simple, j’aime, j’aime pas c’est mon problème. Vous êtes pas contents, bah c’est la même chose. Mais comme on dit : "Fuck Off" my n*gga !"

On comprend alors que les deux artistes se respectent malgré une mésentente artistique. Doums et B.B. Jacques auraient apparemment eu l’opportunité de discuter avant le concert pour mettre les choses au clair, et régler ça en interne. Sans rancune.