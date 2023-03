Bad Bunny : son ex le poursuit en justice et lui demande 40 millions de dollars

C'est le risque que courent beaucoup d'artistes en utilisant des messages vocaux de leur copine dans leurs morceaux et parfois, ça peut leur couter très cher.

"Bad Bunny Baby"

Carliz De La Cruz Hernández était l'ex de bad Bunny de 2011 à 2016 alors qu'il travaillait dans le même supermarché. Elle dit avoir enregistré la phrase "Bad Bunny baby" sur son téléphone en 2015, avant qu'il ne devienne célèbre et qu'ils ne mettent fin à leur relation. On retrouve la phrase sur deux des morceaux de Bad Bunny : sur le single Pa Ti sortie en 2017 et sur la chanson Dos Mil 16 de 2022. Elle avait, à l'époque, enregistré plusieurs versions de la catchphrase sur le téléphone de l'artiste.

Avant la sortie de son album Verano Sin Ti sorti en 2022, les avocats de Bad Bunny auraient proposé à la jeune femme de lui racheter les droits du vocal pour 2000 dollars. Elle a refusé, mais l'album est quand même sorti et a très vite était nominé pour un Grammy Award avant d'atteindre les 280 000 000 d'écoutes sur Spotify. Carliz finit par être taggée par de nombreuses personnes sur les réseaux et décide de porter plainte contre son label Rimas Entertainment et contre son manager Noah Assad.

En espérant que ça serve d'exemple aux chanteurs qui mettent des messages vocaux dans leurs morceaux...