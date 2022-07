"BalanceTonInfluenceur" : les accusations contre des influenceurs se multiplient

Depuis jeudi 30 juin au soir, Twitter s'enflamme. D'un côté, de nombreuses femmes accusent plusieurs influenceurs de différents comportements abusifs; de l'autre, les fans s'offusquent et tombent de haut. On revient sur les dessous de cette sombre affaire.

Ce n'est plus un secret depuis longtemps : nombreux sont malheureusement les influenceurs qui profitent de leur emprise sur de jeunes fans pour profiter d'elles. Ce phénomène, déjà dénoncé plusieurs fois et notamment par Squeezie en 2018, ne s'est pourtant apparemment pas arrêté : après les accusations envers DirtyBiology la semaine dernière, c'est maintenant tout une flopée de stars des réseaux qui est mise en cause, avec en figure de proue Amaru, dont le comportement avec certaines femmes semble plus que douteux.

Squeezie - tweet

Douche froide pour les fans

Sur Twitter, les témoignages défilent, souvent appuyés par des captures d'écran (non authentifiées pour l'instant) : Amaru, Foy, Ilan, Arthur... on ne compte plus les influenceurs dénoncés majoritairement par de jeunes femmes, qui racontent des histoires similaires : demandes de nudes, manipulation mentale, questions déplacées et drague envers des mineures. Des comportements qui, s'ils s'avèrent être vrais, pourraient être l'objet de procès futurs.

Dans les commentaires, les twittos sont désemparés. Beaucoup tombent de haut, après avoir idéalisé ces figures qui, par leur présence quasi-permanente, font partie de leur quotidien. Pour certains, c'est la douche froide, et l'occasion de comprendre que la culture du viol est bien présente - non, les violeurs ne sont pas seulement "les autres", mais aussi potentiellement nos amis, nos proches, nos familles et ceux que l'on admire.

Pour l'instant, aucune de ces accusations ne peut être reprise avec affirmation : il faudra que, sans doute, la justice se penche sur le sujet pour que l'on puisse y voir plus clair et en tirer des leçons. Mais si cette histoire peut déjà permettre de mettre les points sur les i et rappeler aux influenceurs qu'ils ne sont pas au-dessus des lois, ce sera déjà une petite victoire.