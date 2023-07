"Barbie" déjoue les stéréotypes et pose les vraies questions

Sous les traits parfaits de Barbie se cachent 64 années d'innovations et de combat contre les stéréotypes. Pour la réalisatrice américaine Greta Gerwig : un film qui remet la célèbre poupée au goût du jour ne pouvait exister sans une bonne remise à zéro.

Jouet à contre-courant

Depuis sa création en 1959, Barbie a fait rêver des millions de petites filles dans le monde. Grande, blonde, mince et sans aucun défaut, la poupée a fait naître les complexes avant même que les jeunes filles soient en âge de savoir ce que c'était. Elle est commercialisée par Mattel à la suite de sa conception par Ruth Handler, la femme du co-créateur de Mattel. Elle décide de créer une poupée qui pour la première fois dans l'histoire du jouet pour enfant, n'est plus un poupon. Barbie est créée à l'image d'une femme, avec une silhouette parfaite et Ruth Handler décide de lui donner le prénom de sa fille, Barbara. Barbie est la représentation même de l'American Way of Life et au fur et à mesure des années, elle s'émancipe des stéréotypes et devient une poupée capable de tout faire. Elle peut être astronaute, physicienne, vétérinaire ou enseignante et sert de symbole féministe grâce à ses multiples professions.

Mais derrière ce jouet qui vend aux petites filles un tas de rêves se cache un idéal féminin non-atteignable, qui a longtemps été critiqué. En 1961, un autre personnage rejoint l'équation. Il porte le nom de Ken, et est inspiré par le fils de Ruth Handler Kenneth. Sa plastique est à l'image de celle de son homologue féminine, parfaite et blonde.

Un film en 3 dimensions

Le projet de réaliser un film sur la poupée Barbie était dans les tuyaux de Mattel depuis 2009. La marque a changé de réalisateur, de producteur et même d'acteurs puisque ce ne sont pas les pressenties Anne Hataway et Amy Schumer qui ont eu le rôle, mais l'australienne Margot Robbie, qui a servi de muse à Greta Gerwig, à la réalisation. Pour Gerwig, le projet était difficile à accepter, il s'agit que de son quatrième fil en tant que réalisatrice. Au delà de ça, Greta Gerwig savait qu'il allait falloir dépoussiérer la poupée, tout en gardant sa fraicheur et en maintenant la proximité de sa relation avec Mattel.

À travers ses deux personnages principaux, Greta Gerwig a réussi à faire passer d'importants messages. Barbie, la poupée stéréotypée et Ken qui vit dans l'ombre de cette dernière. En allant plus loin que les décors acidulés et les costumes bien repassés, le film Barbie expose les spectatrices et spectateurs à de réelles problématiques de société et nous pose de vraies questions identitaires.

En surpassant les apparences, Barbie est un film qui s'aligne parfaitement avec les autres réalisations de Greta Gerwig, célèbre pour les idées féministes qu'elle transmet dans ses films. Avec de multiples couches, l'intrigue nous fait voir les deux poupées au delà des stéréotypes, presque humaines et conscientes des problématiques de la société : le féminisme, le patriarcat ou encore la santé mentale…**