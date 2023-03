Bekar, l'étoile du Nord

Le son du Nord

Longtemps resté en marge de la scène nationale, et à l’écart des circuits médiatiques, le rap du Nord de la France s’est peu à peu imposé comme une réalité très concrète. De l’explosion de Gradur à l’émergence de Sto, la région a su allier productivité et créativité, avec des artistes capables de propositions artistiques fortes et originales. Si l’éventail de sonorités exploitées du côté de Lille, Roubaix ou Tourcoing est extrêmement large, on peut tout de même définir un dénominateur commun parmi les artistes locaux : la sincérité de leur démarche. ZKR, Eesah Yazuke, Ben PLG, Gips, Bekar … dans des styles différents, tous s’adressent à leurs auditeurs avec le cœur.

Auteur d’un projet par an depuis 2019, Bekar s’est déjà beaucoup raconté au travers de nombreux morceaux très personnels. De ses rêves de gosse, dans lesquels il se voyait dessinateur de bande dessinées, à ses rapports un brin complexes avec son paternel, Bekar est le type de rappeur qui se livre sans aucune retenue dans ses textes, se présentant à ses auditeurs comme un livre ouvert.

Quand il fait parler de lui en 2019 avec Boréal, son premier projet, le jeune Roubaisien a déjà quelques années de pratique derrière lui. Grand fan de rap, biberonné aux couplets de Lunatic (il écrit en 2015 “Lunatic m'aide à rapper, j'allie La Lettre à Temps Mort”) et de l’Entourage, ses débuts sont ceux d’un rappeur porté principalement sur la technique, dont les couplets valent plus pour leurs schémas de rimes que pour leur sens (“paradoxal comme un ne-jeu âgé, ou jeûner à jeun”). Sa personnalité est encore effacée, et ses textes ont alors l’odeur des bas-fonds, des bouteilles de whisky bas de gamme, et des doigts jaunis.

Boréal, la révélation

Après avoir écumé les open-mics de sa région et fait quelques rencontres déterminantes, il peaufine sa proposition, et donne de l’épaisseur à sa personnalité artistique en intégrant des éléments plus introspectifs. S’il trouve le ton juste pour exprimer son ressenti face au monde qui l’entoure, il évolue également sur le plan de la forme. Le fan de Lunatic accepte progressivement d’explorer d’autres terrains, notamment au contact de celui qui va devenir son beatmaker attitré, Lucci.

A sa sortie en mars 2019, Boréal fait partie des découvertes plébiscitées par la critique. Avec ses douze titres oscillant entre couplets denses, ponts chantés et instrumentales variées, ce projet est une excellente carte de visite, qui permet au garçon d’envisager sereinement la suite. Un an et demi plus tard, Briques Rouges (septembre 2020) lui permet de franchir un véritable cap. Sans atteindre une audience très conséquente, il confirme avec un nouveau disque à l’univers bien défini, véritable bande-son du décor nordiste.

Surtout, il creuse encore un peu plus dans son propre parcours (“enfant j’étais un gars scred, dégourdi”) pour caractériser au mieux l’homme qui se cache derrière le rappeur, et finit par se confondre avec lui. Bekar évoque alors les drames qui ont rythmé son existence (“avant j’aimais la neige, 15 ans après, elle tue mes potes”), les démons qui l’habitent encore (“la musique suffisait plus, le médecin m’a prescrit des anxiolytiques”), et toujours, la place de son père (“marqué par l’odeur de papa, j’suis sur les épaules de papa, pourtant, j’avais peur de papa”).

Au nom du père

Passionné de musique, fan des Pink Floyds et de The Doors, Bekar Senior occupe une position centrale dans l’univers du jeune rappeur. Celui-ci s’est construit au contact d’une figure paternelle imposante (“j’croyais qu’y avait pas plus fort que papa”), et malgré des relations parfois conflictuelles (“j'sors trop fonce-dé d'une caisse mal garée parce que j'viens d'm'embrouille avec le daron”), il est bien conscient de son héritage.

Auteur de deux EP en 2021 (Mira) et 2022 (Mirasierra), Bekar a suffisamment préparé le terrain pour se permettre de passer à la vitesse supérieure. Son premier véritable album, Plus fort que l’Orage, sortira le 31 mars, et on s’attend déjà à l’entendre développer le même type de thématiques. Premier extrait de la tracklist, Razorlight renvoie déjà aux mêmes marottes : la musique rock héritée du paternel (“j’ai grandi sur du Razorllight”), l’ambiance ténébreuse (“la pluie est ruisselante, y’a l'orage qui me hante”), le décor nordiste (“wagon bondé, le mien s'arrête à Saint-Phi' / J'descends, contrôle de condé”), et encore une fois, l’importance de la figure du père (“la boucle se répète: j'suis l'portrait d'mon daron et d'mon futur fils”).

Alors que la scène nordiste est en pleine effervescence, l’arrivée du premier album de Bekar pourrait enfin consacrer un artiste déterminé à transformer les précédents essais. Plus ambitieuse, aussi bien par son format que par le calibre de certains invités (PLK, Myth Syzer), elle bénéficie d’une mise en marché solide, avec un premier clip, Razorlight, à la hauteur sur le plan visuel. Quatre ans après la sortie de Boréal, Bekar a franchi les étapes une à une : de simple curiosité, il est devenu un rookie prometteur. Après avoir confirmé les premières promesses, il est aujourd’hui véritablement attendu par une fan-base grandissante. Avec Plus fort que l’orage, Bekar s’apprête à entrer dans la cour des grands.