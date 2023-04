Benjamin Epps signe un premier album remarquable et plein d'espoir avec "la grande désillusion"

« Il se pourrait que je sorte un projet entre mi-février et mi-mars », rappait Benjamin Epps sur Vous êtes pas contents ? C’est pareil, en janvier 2022. Finalement, il aura fallu patienter jusqu’à ce vendredi 7 avril 2023 pour écouter le premier album de celui qui s’est autoproclamé « le meilleur rappeur de France ».

Sur ce projet de 13 titres baptisé la grande désillusion, on retrouve la plupart des ingrédients disséminés par le rappeur d’origine gabonaise sur les trois premiers EP Le Futur, Fantôme avec Chauffeur et Vous êtes pas contents ? Triplé !.

Benjamin Epps n’a pas choisi de désarçonner ses fans de la première heure avec un style, des prods ou des flows radicalement différents de ce qu’il a l’habitude de proposer, sans non plus verser dans une quelconque forme de redondance.

Avec la grande désillusion, celui que l’on appelle aussi Eppsito prouve qu’il fait définitivement partie de ces artistes qui accordent une importance particulière à leur premier album. Le rappeur de Bellevue propose une musique chaleureuse (malgré ce que le titre pourrait laisser penser), gonflée d’espoir et quasi-spirituelle.

L’influence "To Pimp a Butterfly"

Le disque s’ouvre sur le morceau éponyme. D'emblée, il porte un regard gonflé d'égotrip sur ses trois précédents projets et sur sa réception par le public : « Trois tentatives, j'me sens toujours pas apprécié / Pourtant, j'ai l'sentiment d'avoir réussi à rapiécer / C'truc qui semblait juste égaré et décousu ». Le ton de la grande désillusion est donné.

Le rappeur livre un projet construit, dont la narration progresse sans qu’il n’y ait de véritable storytelling morceau par morceau. Un fil rouge guide l’auditeur au travers de l’album, avec notamment quelques lignes qui se répètent et évoluent : « La situation nous échappe... »

Cette spécificité narrative fait évidemment penser au monument de la musique contemporaine To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar et à son poème central : « I remember you was conflicted, misusing your influence / Sometimes, I did the same… » Celui-ci se répétait et évoluait aussi au fil de l'album. Une comparaison qui ne devrait d’ailleurs pas déplaire à Benjamin Epps, qui rappe sur La Tension : « Ils me comparent aux plus grands et j'suis même pas à mon prime ».

Le morceau Vivre, qu’il avait déjà sorti quelques semaines avant la sortie de l’album, fait partie de ces titres sur lesquels on perçoit le plus fortement l’inspiration « Kendrickesque ». Avec cette track magnifique, aux lyrics percutantes et à l’instrumentale brillamment composée, Benjamin Epps révèle une facette de sa musique que l’on ne connaissait pas encore mais qui lui va très bien.

Un discours éminemment politique

L’artiste démontre aussi une volonté de porter un discours engagé sur les pouvoirs politiques et l’usage de la force (« La police tire sur les manifestants / Sans s'poser de questions / Les politiciens mentent en t'regardant dans les yeux ») ou sur les conditions de vie difficiles à Bellevue (NDLR : un quartier de Libreville au Gabon, son pays natal).

Benjamin Epps traite aussi de l’un de grands maux de notre époque, à savoir la crise de l’attention, dans un morceau à thème maîtrisé de bout en bout. « Pour moi, ça sert à rien, le rap game est pris dans l'étau / Tout le monde veut son heure de gloire, tout le monde veut l'ascension / Regarde comment les ne**os s'invectivent pour l’attention», rappe-t-il sur le morceau La Tension.

Des feats cohérents et des réfs qui font plaisir

Le rappeur reste aussi fidèle à sa ligne directrice et il le prouve avec la liste de ses featurings. Avec no ennemy, il signe une collaboration France/USA convaincante au côté du New Yorkais Styles P (The LOX), sur une prod’ énergique et résolument rock.

Le rappeur coche aussi une case importante avec le morceau libre, sur lequel il rappe en compagnie d’un MC Solaar en belle forme. Lino et la chanteuse béninoise Angélique Kidjo ont aussi collaboré avec Eppsito sur les morceaux Intellectuelle Violence (en morceau bonus) et dans nos murs.

Plus surprenant, Benjamin Epps s’est entouré de Josman sur le morceau Tard le soir, qui révèle une jolie alchimie entre les deux artistes. « J'réfléchis, j'traîne tard le soir / Jeune né**o traîne tard le soir... », chantent les deux artistes sur le refrain. La dernière phase du couplet d'Eppsito a d'ailleurs surpris, voire parfois déçu, de nombreux auditeurs : "Assis sur les chiottes, j'mets la musique à fond pour pas qu'ma bitch n'entende le bruit de la merde qui tombe". L'intéressé a répondu à un utilisateur qu'il y avait un message caché dans cette phase pour le moins... surprenante.

Et bien sûr, que serait un album de Benjamin Epps sans quelques références aux vieilles légendes du hip-hop ? Le rappeur en place une pour Melopheelo, l’un des trois membres du groupe du 92 Les Sages Poètes de la Rue, sur le morceau capitaine flamme. (Double-réf d’ancien, tant qu’à faire !) Police à ma porte, le premier single de l’album sorti il y a deux mois, samplait aussi l’iconique morceau d’Ice-T 6 'N The Mornin'.

Au final, le disque révèle un propos dense et une musique riche, loin de tourner en rond. Le tout sur un format très digeste d’une quarantaine de minutes. Après avoir obtenu le BET Award du "Meilleur Flow International" en octobre dernier, Benjamin Epps prouve avec la grande désillusion qu'il ne s'autoproclame pas "le meilleur rappeur de France" pour rien, et qu'il se donne véritablement les moyens de ses ambitions.