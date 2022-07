Beyonce dévoile la cover de son album “Renaissance”

La sortie du futur album de Beyoncé se rapproche et les éléments qui le composent se dévoilent au fur et à mesure.

Queen B sur son cheval

Beyoncé vient de révéler la pochette de son prochain album Renaissance. Sur la cover, on l'aperçoit assise au sommet d'un cheval rayonnant. Des fans ont remarqué que l'image ressemble au tableau Lady Godiva de John Collier et rappelle également une photo de Bianca Jagger à cheval au Studio 54 . Dans le commentaire accompagnant la photo, Beyoncé a écrit :

"La création de cet album m'a permis de rêver et de trouver une échappatoire durant une période effrayante pour le monde. Il m'a permis de me sentir libre et aventureuse à une époque où peu de choses bougeaient. Mon intention était de créer un endroit sûr, un endroit sans jugement. Un endroit où l'on peut se libérer du perfectionnisme et des pensées excessives. Un endroit pour crier, se libérer, ressentir la liberté. Ce fut un beau voyage d'exploration. J'espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J'espère qu'elle vous inspirera à vous déhancher. Ha ! Et à vous sentir aussi unique, forte et sexy que vous l'êtes".

Pour rappel, Renaissance est le premier album studio solo de Beyoncé depuis Lemonade, sorti en 2016. Ce nouveau projet, qui sortira le 29 juillet, a été introduit par single Break My Soul. Pour l'instant, cette cover est le seul détail que nous avons autour de cet album, il faudra donc rester patient avant d'avoir le droit à plus d'informations...