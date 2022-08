Beyoncé doit ré-enregistrer un morceau de son album à cause d'une polémique

Le vendredi 29 juillet, Beyoncé a lancé son album très attendu Renaissance. Alors que les membres de beyhive ont passé le week-end à complimenter Queen B pour son nouvel album, une communauté n'était pas du même avis.

Le morceau de Beyoncé "Heated“, co-écrit avec Drake comporte le mot” spaz" duquel la communauté des personnes handicapées s'est offusquée. Les paroles disaient “Spazzin on that ass, spazz on that ass.” Dans un éditorial republié sur The Guardian, Hanna Divine, une militante des droits des personnes handicapées, a exprimé sa déception de Beyoncé et de son équipe.

"Donc @ Beyonce elle a utilisé le mot "spaz" dans sa nouvelle chanson Heated. C'est comme une gifle pour moi, la communauté des personnes handicapées et les progrès que nous avons essayé de faire avec Lizzo. Je suppose que je vais continuer à dire à toute l'industrie de "faire mieux" jusqu'à ce que les insultes ableist disparaissent de la musique "

Familièrement, le terme "spaz “est souvent utilisé comme” trop énergique “ou”hyper-actif". Cependant, dans le domaine médical, le terme "spastique" fait référence à un handicap qui rend difficile pour les personnes de contrôler leurs muscles, en particulier dans leurs bras et leurs jambes. Selon Variety, l'équipe de Beyoncé supprimera les paroles.

Un bad-buzz que la chanteuse Lizzo avait vécu également

Le bad-buzz de Beyoncé survient quelques semaines après que la chanteuse pop Lizzo ait été confrontée à un contrecoup similaire pour son utilisation de "spaz “dans sa chanson”Grrrls". Lizzo s'etait excusée auprès de ses fans et de la communauté des personnes handicapées.

Mais malgré cette récente polémique, Renaissance a déjà remporté le plus grand nombre de streams d'ouverture pour un album d'une artiste féminine sur Spotify cette année avec 43,25 millions de streams.