Beyoncé VS Pécresse : ce qu’il peut se passer désormais

On aurait du s’en douter le jour où on a été contraint de se demander si Kanye West ferait un pire Président des Etats-Unis que Donald Trump : la réalité est devenue un épisode de South Park. Chaque jour qui passe nous démontre que les scénarios écrits par Trey Parker, Matt Stone, Brian Graden et leurs équipes ne sont finalement que des miroirs à peine déformants du monde actuel. Il suffit de jeter un œil aux gros titres des médias de temps en temps pour se rendre compte du bordel : quand on en vient à publier sans trembler “Valérie Pécresse VS Beyoncé : le clash”, c’est que rien ne va plus.

Ce qu’il s’est réellement passé

On va tout de même résumer pour ceux qui n’auraient pas suivi : la Présidente de la Région Île-de-France n’est pas réellement en beef avec Queen B. Cette histoire chaotique commence par l’annonce d’un concert de la chanteuse américaine au Stade de France le 26 mai prochain. L’évènement est rapidement sold out, et les fans qui n’ont pas pu obtenir de billet se mettent à rêver de l’ouverture d’une deuxième date. Jusqu’ici, tout va bien.

A partir de là, un mélange de frustration et d’incompréhension a suffi pour mener au chaos. Les fans de Beyoncé s’en sont pris à Valérie Pécresse, coupable selon eux d’avoir refusé la tenue de ce deuxième concert. On pourrait blâmer l’élue LR pour beaucoup de choses, mais malheureusement, on ne peut pas vraiment la tenir pour responsable de cette situation : de tels travaux sont programmés deux ans à l’avance, rendus publics, et coûtent des millions d’euros. Surtout, il serait impensable de laisser le concert se dérouler sans transports adaptés.

L’ex-candidate à la Présidentielle (4,78%) a donc réagi un peu n’importe comment, en jetant la pierre au “producteur de Beyoncé” qui aurait “commis une erreur” en mettant en “vente des places à une date rigoureusement impossible et intenable”. On salue l’effort de communication avec la petite vidéo insta et Crazy in Love en fond sonore , mais aucun producteur n’a mis aucune place en vente, c’est donc loupé. Maintenant, si elle pouvait nous expliquer comment on fait pour les amendes de stationnement illégales émises par Streeteo à Paris ces dernières années , elle nous rendrait un grand service -avec ou sans bande-son, c’est comme elle veut.

Malheureusement pour tout le monde, le 27 mai tombe un samedi, une journée pendant laquelle des travaux sont prévus sur les lignes B du RER et K du Transilien. L’accès au Stade de France est donc très compromis, ce qui pose évidemment un énorme problème si l’on souhaite acheminer et accueillir 60.000 personnes dans de bonnes conditions. Les travaux étant prévus depuis des années, il n’existe aucun moyen de les reporter, et cette deuxième date de concert est donc condamnée à rester un fantasme.

Le scénario le plus probable mais aussi le plus décevant, c’est qu’il ne se passe rien de plus. Queen B n’en a absolument rien à carrer des travaux sur le RER B, Valérie Pécresse se satisfait d’avoir géré sans trop de catastrophes une polémique née de rien, le “producteur de Beyoncé” a autre chose à faire de son temps, et les fans se consolent avec une pétition en ligne. On peut tout de même espérer qu’un battement d’ailes de papillon dans le bureau de Valérie Pécresse déclenche un ouragan à l’autre bout de la planète, surtout qu’on a vu ces dernières années que le monde entier peut partir en couilles pour bien moins que ça.

Comment les fans de Beyoncé vont sauver le monde

Les communautés de fans sont toujours un peu excessives, ce qui est tout à fait naturel si on se réfère à la définition du terme “fanatique”. Beyoncé étant une icône planétaire, et potentiellement l’une des femmes les plus influentes de son époque, il est logique que tout ce qui la touche de près ou de loin provoque des réactions fortes. Généralement, les actions menées conjointement par des milliers de passionné(e)s peuvent se résumer à “on cherche un coupable et on lui pourrit la vie”, mais dans le cas qui nous intéresse, les choses pourraient se passer différemment.

On imagine donc Valérie Pécresse, bien échaudée par toute cette affaire, et décidée à se faire les fans de Beyoncé en espérant gratter un demi-pourcent en plus à la prochaine présidentielle. En réponse à des utilisateurs d’instagram un peu trop insistants, elle s’engage sans s’en rendre compte : “oui oui, le concert aura lieu … si les travaux (ndlr : actuellement prévus jusqu’à la fin des temps) sont terminés avant le 27 mai”, avant de poser un émoji “clin d’oeil qui tire la langue” qui aurait eu exactement la même signification et le même impact qu’un émoji majeur levé.

Une proposition prise au pied de la lettre par les fans de Beyoncé, qui se lancent alors eux-mêmes dans les travaux. Ceux qui ont les moyens recrutent des ouvriers qualifiés, des chefs de travaux et du matériel, les autres servent de main d'œuvre et appuient la logistique. La police tente régulièrement d’intervenir pour empêcher ces travailleurs non-autorisés à évacuer les zones de travaux, mais l’opinion publique se range rapidement du côté des fans. Au bout de quelques jours, Emmanuel Macron est obligé d’intervenir directement : soit il parvient à régulariser cette situation en autorisant les travaux à se poursuivre, soit il prend le risque d’une guerre civile.

Dans une manœuvre politique désespérée, Valérie Pécresse finit par se rallier à la cause des fans. Elle les aurait “provoqué pour les faire réagir”, consciente que “seule la solidarité des fans de Beyoncé pouvait venir à bout d’une manœuvre aussi pharaonique que les travaux du RER B”. Personne n’est dupe, mais comme c’est elle qui détient les clefs du concert du 27 mai, les organisateurs finissent par accepter sa présence encombrante : c’est elle qui met le dernier coup de pelle symbolique le 25 mai, soit 48 heures avant le concert.

Pour prouver sa bonne volonté, la Présidente de la Région Île-de-France permet aux organisateurs du concert de booker trois jours consécutifs. Beyoncé entre dans le Guiness Book des Records en devenant la première artiste à se produire trois fois dans un Stade de France à guichets fermés. Il n’en fallait pas plus pour déclencher une nouvelle crise. Cette fois, ce sont les fans de la chanteuse américaine qui sont à l’origine du chaos : un peu trop enthousiasmés par la performance de leur idole, ils provoquent à leur tour les fans d’Aya Nakamura.

Aya VS Beyoncé : civil war

C’est donc la guerre pendant trois jours sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les choses s’enveniment, et des milices armées commencent à se constituer dans les deux camps, faisant ressurgir la crainte d’une guerre civile. Valérie Pécresse se filme dans son bureau pour délivrer un message de paix avec Pookie en fond sonore, mais c’est un échec. Aya est alors obligée d’intervenir elle-même : elle publie une vidéo où elle est accompagnée de Beyoncé, main dans la main, et enjoint tout le monde à unir ses forces. “Aux fans de Beyoncé : vous avez accompli des choses extraordinaires, bravo, vous pouvez être fiers de vous. A mes fans : prenez exemple et accomplissez vous aussi de grandes choses”. C’est ensuite Queen B qui prend la parole en VOST : “ne laissez pas Valérie Pécresse vous diviser. Unissez-vous. Who runs the world ?”

C’est donc une armée de fans des deux camps qui se retrouvent le lendemain en plein centre de Paris, avec un objectif commun : restructurer tout le réseau ferroviaire d’Île de France. L’enthousiasme de cette petite nation est contagieux : 8 français sans activité sur 10 rejoignent le mouvement et mettent leurs compétences au service de ce projet, tandis que 7 franciliens sur 10 démissionnent pour s’y consacrer. Certains dessinent des plans, d’autres portent le matériel, des volontaires préparent des sandwichs, ou se contentent d’apporter leur soutien moral. Les employés de la SNCF s’engagent tous et font affréter des trains depuis la France entière pour que les travailleurs puissent rejoindre la région parisienne. La liesse populaire est telle que même les parisiens acceptent d’ouvrir leurs portes pour accueillir les centaines de milliers de personnes venues collaborer à ce projet national.

L’impensable est réalisé en seulement trois mois : du 1er juin au 31 août, l’ensemble des réseaux ferroviaires d’Île de France est rasé puis reconstruit. Pour symboliser ce mouvement historique, quatre grands pôles de transports sont construits aux extrémités Nord, Sud, Est et Ouest d’Île de France : la gare Aya, la gare Nakamura, la gare Beyoncé, et la gare Queen B. La région parisienne devient un modèle, une véritable merveille logistique : on peut aller d’un point à un autre de la région en 30 minutes maximum, dans une rame parfaitement écologique, sans nuisances sonores, dotée d’un confort optimal, et en toute sécurité

Un nouvel espoir

Si la France entière s'émerveille devant une telle réussite, la jalousie prend rapidement le dessus : les autres grandes agglomérations aimeraient pouvoir jouir d’une telle qualité de transports, les villes éloignées des grands centres se plaignent d’être mal desservies, et les Corses réclament un tunnel sous la méditerranée. Une nouvelle guerre civile couve, Valérie Pécresse tente de sauver les meubles en rappelant que tout est de la faute du “producteur de Beyoncé”. Emmanuel Macron rappelle Aya Nakamura, qui rappelle à son tour Beyoncé. Les deux stars s’unissent à nouveau, et demandent du renfort à la troisième tête du triumvirat : Rihanna.

Ensemble, les trois chanteuses exhortent la France entière à dépasser ses différences, à s’unir à nouveau, et à repousser encore une fois les limites. Un chantier encore plus faramineux se met alors en place : restructurer l’ensemble du réseau ferroviaire du territoire. La même énergie est déployée, et ville après ville, région après région, le projet devient une réussite. Cinq ans après le premier coup de pioche, Valérie Pécresse parvient à gratter encore un peu de lumière : c’est elle qui inaugure le tunnel sous l’Atlantique, qui relie Pointe-à-Pitre au Finistère en 10 heures, à plus de 600 km/h. Une merveille technologique, qui inspire le monde entier.

Moins de dix ans plus tard, des travaux monumentaux ont transformé l’ensemble de la planète. La révolution des transports initiée par les fans de Beyoncé s’est exportée sur tous les continents, engageant l’humanité entière dans une ère pénible sur le plan du travail, mais pleine d’enthousiasme. Progressivement, elle a permis aux hommes de s’affranchir de leur dépendance au pétrole, et de créer des transports parfaitement écologiques.

Voyager d’un point à l’autre de la planète ne coûte désormais plus rien. Les échanges sont plus nombreux, et surtout plus faciles. Les inégalités s’estompent, et quatre décennies après les débuts d’internet, le monde devient enfin réellement un village. Sans pollution, sans pauvreté, sans inégalités, sans guerres, on commence un peu à se faire chier. Valérie Pécresse-Bourimeche, c’est toi qui avais raison : il fallait se méfier du producteur de Beyoncé.