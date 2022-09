Bianca Costa : pourquoi il faut suivre cette artiste ultra talentueuse

En France depuis petite, Bianca Costa représente son pays natal, le Brésil. Arrivée dans le rap game depuis 2020 lorsqu'elle réalisait des covers sur son Instagram à la sauce bossa nova, elle est désormais un nom à connaître dans le paysage musical. Cette été, beaucoup ont pu découvrir Bianca sur des festivals, elle était présente à We Love Green ou encore au Delta festival, des scènes où sa présence a été ultra remarquée. Malgré tout, il reste encore du monde qui n'a pas conscience du phénomène. On vous dit tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Elle vient d'une famille très musicale

Son univers, elle le tient de sa famille qui a été une grande inspiration pour elle dans sa façon de se construire musicalement. Elle est née au Brésil et à 5 ans, sa mère déménage au Portugal où elle découvre une culture similaire à la sienne avant de s'installer en France. Sa passion pour la musique lui vient également de son grand-père qui était lui-même musicien et des chants d'églises qu'elle apprenait au sein de sa famille très religieuse. Son histoire, elle la partage dans le titre Partout & nulle part dans lequel elle se livre sur ses influences.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Elle a fait partie d'un collectif avec Oboy

À son arrivée en France, elle commence à s'intéresser sérieusement à la musique, inspirée par la Sexion D'Assault ou encore de Diams. Très vite, elle s'entoure d'autres futurs artistes, dont Oboy, avec qui elle a fait partie du collectif Way Boto. À travers ce groupe de rap, elle rencontre également l'artiste Butsi et enregistre au studio pour les premières fois de sa vie.

Son style unique c'est la bossa trap

Pour réussir à se créer son propre univers, elle n'a pas hésité à mélanger les genres qui l'inspiraient pour en faire une chose : la bossa trap. Mélange entre la bossa nova de son pays natal et le côté rap et trap qu'elle a adopté en France, elle injecte ce mélange culturel dans ses morceaux et c'est ce qui en fait une artiste avec une particularité. C'est depuis son titre Mi Vida en 2020 qu'elle peaufine ce genre pour le maîtriser à merveille en attendant son premier album.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Elle apparaitra sur la B-O de Fifa 23

C'est annoncé, Bianca Costa fera partie de la bande originale du jeu Fifa 2023. Cette année, seulement deux artistes francophones devraient être prévus au programme dont elle et Stromaë. Si c'est une big news, c'est parce que son nom sera parmi ceux de méga stars internationales telles que Bad Bunny, Fka Twigs ou encore M.I.A, un énorme pas en avant pour sa carrière.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Récemment, Bianca Costa est partout et on est tous charmé par le personnage. Ce qu'on espère, c'est qu'elle va continuer sa trajectoire et drop un album qui pourrait vraiment faire décoller sa carrière.