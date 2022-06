Bigflo & Oli : "Booba est dans le Top 3 des rappeurs français et il n'est pas troisième"

Alors que leur nouvel album est sur le point de sortir, Bigflo & Oli ont donné leur avis sur plusieurs rappeurs français, et notamment sur Booba . Pour les deux frères, ce dernier est un des meilleurs rappeurs français.

Médine , Diam's , Keny Arkana ... les influences qui ont bercé Bigflo & Oli sont nombreuses. Mais si l'on écoute le duo, qui s'est prêté au jeu de juger le rap français pour GQ, c'est Booba qui semble être le plus marquant. À tel point que sur leur album Les autres c'est nous, dont ils ont déjà dévoilé quelques premiers extraits, les frérots ont décidé de dédier un titre éponyme à Booba.

"On peut aimer les deux"

Et lorsqu'il s'agit de juger le rappeur, l'un comme l'autre n'hésitent pas : le Duc est pour eux un des meilleurs rappeurs du game. Bigflo s'amuse ainsi : "Contrairement à ce que Bigflo & Oli pourraient laisser penser on est des énormes fans depuis très, très, très longtemps". Et Oli approuve : "Quoi qu'on en dise, je pense que si t'es fan de rap français, tu ne peux pas ne pas dire que Booba est dans le top 3, et il est pas troisième, tu vois".

Les deux frères annoncent même qu'un titre nommé Booba sera donc au programme de leur nouvel album. Et Bigflo explique les raisons de ce choix : "Booba il m'a même aidé en tant que jeune homme, quand j'étais ado, j'avais un manque de confiance et quand j'écoutais du Booba ça m'encourageait". Oli ajoute par ailleurs que "Booba c'est un artiste qui divise, comme nous on peut le faire. Qu'on aime ou qu'on aime pas, ça revient dans les débats".

En réponse, B2O a pris le temps de poster une petite story Instagram pour remercier le duo. On y aperçoit les toulousains assis à côté de Booba, à l'occasion d'une rencontre qui date d'il y a plusieurs années.

Une association à laquelle on ne s'attendait pas forcément, mais Bigflo a le mot de la fin : "Je pense qu'il y a des gens qui ont du Bigflo & Oli et du Booba dans leur playlist. On peut aimer les deux".