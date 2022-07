Bigflo & Oli réalisent un super démarrage avec "Les autres c'est nous"

Pour leur retour le duo Bigflo et Oli a vu es choses en grand et ont teasé de manière folle leur 4ème opus : Bercy pour la release party pour leur album dispo depuis le 24 juin, tournées, album personnalisable . Le projet compote 21 titres avec un gros casting assez varié puisqu'en invités on y retrouve Vald, Francis Cabrel, Tayc, Julien Doré, Leto, Russ , Olympe Chabert et MC Solaar sur le titre Bons élèves dont le clip a été dévoilé.

Retour réussi

Les frangins ont fait fort pour ce retour musical tant attendu par les fans et c'est payant puisqu'en une semaine d'exploitation Bigflo et Oli trônent à la première place du Top Albums de la semaine et réalisent un très beau démarrage. Les deux frères comptabilisent 36 892 équivalents ventes :

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un succès pour lequel les deux artistes ont forcément eu envie de remercie leurs fans qui ont accueillit leur retour 4 ans après leur dernier projet comme jamais :