Booba : "Ça me dérange pas que quelqu’un ne connaisse pas l’album Temps Mort"

Dans une interview pour le média Tarmac, Booba a fait un petit retour sur sa grande carrière à commencer par ses débuts en duo avec Lunatic, puis en solo avec son premier album Temps Mort, qui a fêté en début d’année sa 20ème bougie.

Si pour beaucoup cet album est considéré comme un classique (tout autant que Mauvais œil), il n’en est pas de même pour les nouveaux amateurs de rap, souvent trop jeunes pour s'y intéresser et comprendre l’impact que le projet a eu dans le game. Interrogé sur le sujet, Booba a expliqué qu’il ne voit pas de mal à se placer en amateur de rap sans connaître les grands classiques des générations précédentes.

Ça ne choque pas Booba

Booba fait face à l’arrivée de nombreux fans, qui pour beaucoup se considèrent comme de réels amateurs de la culture. Cependant, une grande partie d’entre eux ne connaissent pas les débuts du rappeur mais plus "les derniers sons et les dernières stories Instagram" de Booba. Lorsqu’on lui demande si ce phénomène le dérange, l’auteur de Ma définition réplique :

"Pas forcément, c’est comme si je suis amateur de cinéma, je ne vais pas me taper tous les films en noir et blanc. Je peux commencer là où je commence et ça veut pas dire que j’ai pas de culture."

Il n’en demeure pas moins que Booba estime que se considérer comme un amateur exige une certaine curiosité sur le domaine :

"Bon… si t’es vraiment un amateur d’un sport tu fais forcément tes recherches, mais ça me dérange pas que quelqu’un ne connaisse pas l’album Temps Mort."