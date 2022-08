Booba : ce qu'on aimerait voir au Stade de France

Booba donnera peut-être son ultime concert dans quelques jours au Stade de France. Ce sera la première fois que l’auteur de Nero Nemesis se produira sur cette scène, une belle manière de conclure une carrière qui dure depuis un quart de siècle. On espère donc voir une belle fête et un véritable jubilé, avec des invités en pagaille, des surprises, et un show à la hauteur de l’évènement. Cette date, à marquer d’une pierre blanche pour les ratpis, sera aussi l’occasion d’entendre parler de Booba pour des raisons artistiques, ce qui fait franchement du bien en ce moment.

Voici ce que l’on espère voir au Stade de France le 3 septembre, que ce soit sur scène, en coulisses ou dans le public.

Une organisation à la hauteur

C’est le problème des concerts dans les grands stades, des enceintes qui ne sont pas pensées pour accueillir des spectacles musicaux. Les spectateurs ne sont pas forcément dans les meilleures conditions pour apprécier le show. C’était par exemple le cas du dernier concert de Dadju au Parc des Princes : malgré une performance impeccable sur scène, de gros invités, et plus de deux heures de musique, de nombreux spectateurs se sont plaints : canicule, pas d’eau à disposition, des mouvements de foule dangereux, surtout en présence d’enfants.

L’organisation et la sécurité sont indépendantes de la bonne volonté de l’artiste qui se produit, mais on espère que tout a été prévu pour que les ratpis n’aient pas à regretter le voyage, surtout si les chaleurs actuelles se maintiennent.

La présence des anciens acolytes de Booba

Les ratpis de moins de 25 ans n’en ont pas grand chose à faire, mais on rêve de revoir quelques vétérans venir interpréter leurs vieilles collaborations avec Booba au Stade de France. Personne n’imagine Ali débarquer et poser son couplet du Crime Paie, mais d’autres possibilités (tout aussi improbables) existent : Nessbeal, LIM, Oxmo, évidemment Mala, mais aussi Issaka ou Djé. Étant donné le rapport qu’entretient Booba avec ses anciens albums et ses vieux acolytes, on a tout de même très peu d’espoirs, mais ce serait un bel hommage à ses premières années, à l’époque Time Bomb, à Lunatic, et même au 92i.

Sans jouer sur l’aspect nostalgique, qui n’a jamais intéressé Booba, un dernier concert se doit de faire une petite rétrospective des accomplissements passés. Étant donné qu’il a beaucoup roulé en équipe à ses débuts, faire participer certains de ses anciens coéquipiers aurait du sens.

Des spectateurs un peu chauds

Les concerts de Booba ne sont pas réputés pour être les plus bouillants du monde, mais ses spectateurs ne viennent pas forcément chercher des pogos ou de la sueur. Un bon ratpi connaît déjà toutes les chansons par cœur, il vient juste backer son idole et mettre la main sur le cœur quand il reconnaît les premières notes de 92i Veyron. Dans un stade, l’absence de chaleur du public est exacerbée : la configuration n’est pas idéale, il y a trop d’espace, le son est moins bon que dans une petite salle. On ne s’attend donc pas à ce que la salle prenne feu, mais on espère que le public saura s’ambiancer suffisamment pour que ce jubilé ne ressemble pas trop à un pot de départ en retraite.

Une réconciliation

Dans la musique, Booba a cumulé plus d’ennemis que d’années de carrière. Certains beefs ont trop duré, d’autres ont été oubliés dans la semaine, et dans quelques rares cas, l’animosité a fini par disparaître. Cet ultime concert au Stade de France pourrait être l’occasion de mettre fin à une ou deux embrouilles. On n’imagine pas Kaaris monter sur scène pour rapper son couplet de Kalash, ni Rohff venir prendre Booba dans ses bras, mais dans les rêves les plus fous des ratpis, Damso pourrait débarquer par surprise, ou Ninho pourrait venir affronter son aîné le temps d’un battle pour le trône. Évidemment rien de tout ça n’arrivera, et c’est déjà miraculeux que Maes soit invité après l’embrouille du premier semestre.

Une sélection de morceaux représentative de sa discographie

Demandez à 100.000 auditeurs de choisir les 20, 30 ou 50 meilleurs morceaux de la discographie de Booba, vous aurez 100.000 classements différents. Composer une sélection représentative de sa longue discographie est donc un véritable casse-tête, qui va forcément conduire à des choix cornéliens et à des sacrifices. Interrogé à ce sujet lors de son interview avec Le Chroniqueur Sale, Booba a avoué avoir “carrément abandonné”, laissant son équipe gérer à sa place.

Si on en croit les informations qui ont circulé au sujet du déroulé de la soirée, le show devrait durer au moins deux heures, de quoi faire un tour assez large avec des titres de chaque époque, depuis Le Crime Paie jusqu’à Ratpi World.

Certains titres considérés par les auditeurs comme des classiques vont forcément sauter de la sélection, c’est dans ce genre de situation que les medleys live prennent tout leur sens. Booba a par exemple l’habitude de condenser ses titres marquants de début de carrière (Le Crime Paie, Le son qui met la pression, Repose en paix, etc) en quelques minutes, au moins pour faire plaisir aux anciens présents dans le public.

De la musique et rien d’autre

Tout le monde est très fatigué par l’actu extra-musicale de Booba, on espère donc que ce Stade de France sera avant tout une célébration de sa carrière, et pas l’occasion de mettre encore quelques tacles à ses adversaires. Malgré son amour pour les clashs, l’auteur d’ULTRA a toujours su faire les choses dans le bon ordre, les beefs ne prenant jamais le pas sur le business. Si on veut se rappeler de ce concert comme le symbole d’une page qui se referme, et comme une belle rétrospective de sa discographie, autant qu’on n’ait à parler que de musique.