Booba confirme la sortie officielle du titre "Pablo" feat Maes

En embrouilles depuis quelques mois déjà, de nouveaux échanges par story interposées entre Booba et Maes laissaient entrevoir, pour certains, une potentielle réconciliation. Réconciliation qui vient d'être officialisé ce 3 juillet.

4ème collaboration

Les tensions semblent s'être apaisées, du moins, c'est ce que laissaient entendre leurs récents échanges. Si chacun a déjà sorti sa version individuelle de Pablo , Booba a interpellé Maes à propos de leur version collaborative, qu'il pense à sortir officiellement : "@maes_packm je pense que ça doit sortir... Ah bah ouais Bersa !!!!".

Une mention à laquelle Maes a répondu "J'crois j'vais mettre le tag d'un autre beatmaker ", puisqu'en effet, celui-ci est également en beef avec le producteur initiale du morceau, Bersa. Mais la solution semble être toute trouvée pour le Duc qui a surenchéri en proposant, ironiquement, d'y mettre son propre tag " @maes_packm Tag moi j’me suis mis à la prod j'fais que des D sous filtrax".

Un solution qui a fonctionnée puisque Booba a annoncé via le compte @oklm la sortie de Pablo pour "Lundi 00:00". Un post qui confirme ainsi une nouvelle collaboration entre le Duc et Maes après Madrina, Blanche et Platine o Plomo.

Patience donc, plus que quelques heures avant de découvrir certainement l'un des tubes de l'été 2022.